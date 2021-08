Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Ισραήλ: Τρίτη δόση σε όλους άνω των 12 ετών

Ενισχυτική δόση εμβολίου σε όλους τους εμβολιασμένους

Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα να χορηγεί ενισχυτικές δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 σε όποιον είναι πλήρως εμβολιασμένος μειώνοντας το όριο ηλικίας στα 12 έτη.

"Από σήμερα η αναμνηστική δόση του εμβολίου θα προσφέρεται σε όλους", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας Χάχμαν Ας, αναφερόμενος στο εμβόλιο της Pfizer.

