Έκρηξη στην Καμπούλ: Οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν καμικάζι (βίντεο)

Νέα στοιχεία για την έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τη σημερινή έκρηξη στην Καμπούλ που οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα και είχε στόχο έναν καμικάζι, φερόμενο μέλος του IS-K, ο οποίος σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και επλήγη μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως μετέδωσε το BBC και το Ρόιτερς.

Όπως μεταδίδει το BBC, αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με drone.

"Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό του που ακολούθησαν υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό", δήλωσε ένας αξιωματούχος του στρατού στον αμερικανικό εταίρο του BBC, το CBS.

Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επίσης επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό πλήγμα έπληξε έναν ύποπτο βομβιστή που επέβαινε σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Associated Press.

Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ρουκέτα έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Sputnik, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες αυτοπτών στην αφγανική τηλεόραση, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη αυτή, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά και 4 τραυματίστηκαν.

Η αφγανική ειδησειογραφική σελίδα Ariana News μετέδωσε επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες ότι από τη συγκεκριμένη έκρηξη καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τμήμα μιας πολυκατοικίας.

