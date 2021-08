Αθλητικά

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Τσούμπερ

Ο σύλλογος μου έδειξε πόσο σημαντικός είμαι για την ομάδα», τόνισε ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ

Ο Στίβεν Τσούμπερ έφθασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ και στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο εξήγησε γιατί επέλεξε την Ένωση.

Ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ παρελήφθη από τους Γιάννη Παπαδημητρίου και Παναγιώτη Κονέ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με την ΆΕΚ.

Οι δηλώσεις του Τσούμπερ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ και πραγματικά ανυπομονώ να γνωρίσω όλους στο κλαμπ. Ήταν μια μακρά διαδικασία. Ήταν δύσκολη η κατάσταση, αλλά τα καταφέραμε. Αυτό που εκτίμησα ήταν ότι ο σύλλογος μου έδειξε πόσο σημαντικός είμαι για την ομάδα και να με πείθουν καθημερινά.

Αυτό που θέλω είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Το μήνυμα μου στους φιλάθλους είναι ότι θα προσπαθήσω κι εγώ από την πλευρά μου να κερδίσουμε κάτι πολύ μεγάλο γιατί όλοι πιστεύουμε γι’ αυτό».

