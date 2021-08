Κοινωνία

Ναυάγιο στο Μυρτώο Πέλαγος: “τόξο ασφάλειας” για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού και για τη διάσωση 16 Σύρων ναυτικών του φορτηγού πλοίου

Της Δώρας Βογιατζάκη

Το πλοίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 200 μέτρων στο βυθό και μετέφερε εκτός από τους 7.000 τόνους - αβλαβών για το θαλάσσιο περιβάλλον - σιτηρών και άνω των 150 τόνων επιβλαβή βαρέα καύσιμα που θα μπορούσαν να μαυρίσουν τις ακτές πάνω ή κάτω από την Μονεμβασιά. Τo ναυάγιο βρίσκεται σχεδόν στη μέση Λακωνίας και Μήλου.

Η οικολογική καταστροφή στο Μυρτώο Πέλαγος, θα ήταν τεράστια αν δεν υπήρχε η άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος προσωπικά του Διευθυντή Γιώργου Μαραγκού και η άμεση και αγαστή συνεργασία των 4 ιδιωτικών εταιριών αντιρρύπανσης, πράγμα που συμβαίνει ίσως και για πρώτη φορά.

Φαίνεται πώς μάλλον τα λάθη του παρελθόντος, έγιναν μαθήματα.

Ενα τεράστιο τόξο ασφάλειας, 15 – 16 μιλίων στήθηκε από την πρώτη στιγμή γύρω από το ναυάγιο που έγινε χθές 0,2 ναυτικά μίλια, βορειοανατολικά των βραχονησίδων «Καραβιά» στο Μυρτώο, με τρία αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ και 4 πλωτά περιπολικά. Ταυτόχρονα υπάρχουν και δεκάδες άλλα σκάφη από τις ιδιωτικές εταιρίες που προσέλαβε η ασφαλίστρια εταιρία του πλοίου που είχε το ατύχημα ενώ έχουν στηθεί αντιρρυπαντικά φράγματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το θαλάσσιο περιβάλλον δεν θα υποστεί ζημιά.

Μεγάλη ήταν και η επιχείρηση που έγινε από το Λιμενικό για τη διάσωση των 16 Σύρων ναυτικών του φορτηγού πλοίου.