Παραολυμπιακοί – Τσαπατάκης στον ΑΝΤ1: Νικητής είναι αυτός που προσπαθεί

Το μήνυμα του χάλκινου παραολυμπιονίκη της κολύμβησης μετά το θρίαμβό του στο Τόκιο.

«Κάθε στόχος έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά αν δεν είναι δύσκολα, τι αξία έχουν αυτά;», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη ο χάλκινος παραολυμπιονίκης του Τόκιο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δυσκολίες της προετοιμασίας, λόγω της πανδημίας, είπε πως «όπως όλοι οι αθλητές προσπαθούσα να μείνω ασφαλής και υγιής».

«Το ίδιο χαρούμενος θα ήμουν αν έβγαινα πρώτος ή τελευταίος», τόνισε αναφερόμενος στο σημερινό, πρώτο του παραολυμπιακό μετάλλιο.

Η Ελλάδα μαζί με το σημερινό χάλκινο μετάλλιο του κολυμβητή μετρά πέντε στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο κι ο Αντώνης Τσαπατάκης, κληθείς να το σχολιάσει, είπε πως «δόξα τω θεώ πάμε καλά» εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, «έχουμε πολλά μετάλλια ακόμα να κατακτήσουμε».

«Δεν είναι νικητής αυτός που ανεβαίνει στο βάθρο, αλλά αυτός που προσπαθεί», είναι το μήνυμα που θέλησε να περάσει, κυρίως προς τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

«Να γοητεύσουμε και όχι να απογοητεύσουμε τα νέα παιδιά», είπε σχετικά.

