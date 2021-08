Αθλητικά

GP Βελγίου: Μούσκεμα η... νίκη του Φερστάπεν

Μισή νίκη του Μαξ Φερστάπεν στη... "λίμνη" του Spa στο Βέλγιο



Σε “παρωδία” εξελίχθηκε ο αγώνας της Formula 1 στην πίστα Spa. Ο αγώνας, ουσιαστικά, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, με τους οδηγούς και τις ομάδες να παίρνουν βαθμούς βάσει κατάταξης.

Η έντονη βροχόπτωση και κυρίως η ομίχλη που υπήρχε στην πίστα, οδήγησε σε καθυστέρηση της έναρξης για πάνω από δύο ώρες. Και ότν ξεκίνησε οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα μόνο πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Μετά από δύο γύρους λοιπόν, υπό αυτές της συνθήκες, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να πάρουν όλοι κατάταξη με τους μισούς βαθμούς. Ευνοημένος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, αφού βρισκόταν στην pole position του αγώνα κι έτσι κατέκτησε 12,5 βαθμούς.

