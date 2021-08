Κόσμος

Τσαβούσογλου: Η Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει νέο μεταναστευτικό κύμα

Μήνυμα προς την Ευρώπη έστειλε μέσω της κοινής συνέντευξης Τύπου με το Γερμανό ομόλογό του ο Τσαβούσογλου.

Η Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει το βάρος ενός νέου μεταναστευτικού κύματος από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μετά τις επαφές που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του.

«Εμείς ως Τουρκία, έχουμε εκτελέσει επαρκώς τις ηθικές και ανθρωπιστικές ευθύνες μας όσον αφορά το μεταναστευτικό», είπε ο Τσαβούσοβλου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Χάικο Μάας. «Αποκλείεται να αναλάβουμε ένα επιπρόσθετο προσφυγικό βάρος», πρόσθεσε.

Η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα 3,7 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, στο πλαίσιο της συμφωνίας που σύναψε το 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τσαβούσογλου προειδοποίησε ότι η Ευρώπη, αλλά και οι όμορες χώρες του Αφγανιστάν, θα επηρεαστούν αν οι μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν μετατραπούν σε κρίση και ότι όλοι θα πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από τη συριακή προσφυγική κρίση.

Ο Μάας από την πλευρά του ανέφερε ότι η Γερμανία είναι ευγνώμων προς την Τουρκία επειδή προσφέρθηκε να συνεχίσει να βοηθά στη λειτουργία του αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να την στηρίξει οικονομικά και σε τεχνικό επίπεδο.

«Είναι προς το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι η κατάρρευση του Αφγανιστάν δεν θα αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Μάας πραγματοποιεί περιοδεία στην Τουρκία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Πακιστάν και το Κατάρ για να εκφράσει τη στήριξη της Γερμανίας στις χώρες που είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από την κρίση στο Αφγανιστάν.

