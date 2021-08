Κοινωνία

Σεισμός στη Θήβα έγινε αισθητός στην Αθήνα

Αν και αδύναμη, αισθητή η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00.

Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο στις 21:15 το βράδυ της Κυριακής με επίκεντρο 16χλμ ανατολικά της Θήβας.

Ο σεισμός, που είχε σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, 14,3 βάθος χλμ έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

Από τη δόνηση δεν υπάρχουν ζημιές.

