ΑΑΔΕ: 90 κιλά χασίς μέσα σε ρεζέρβες

Φορτηγατζής θα πέρναγε από τη Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα 90 κιλά χασίς

«Λαβράκι» έβγαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε φορτηγό που ερχόταν στην χώρα μας από την Βόρεια Μακεδονία. Μετά από εξαντλητικούς ελέγχους στο όχημα, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε κρύψει 90 κιλά χασίς μέσα σε πέντε ρεζέρβες.

Τα ναρκωτικά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντοπίστηκαν από ειδικούς σκύλους ανιχνευτές του Τελωνείου Ευζώνων και άνδρες της ομάδας δίωξης της ΑΑΔΕ. Από την έρευνα βρέθηκαν 88 συσκευασίες συνολικά 90,5 κιλών χασίς. O οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και ανακρίνεται.

