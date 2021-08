Αθλητικά

Πόλο – Εθνική Νεανίδων: Ασημένιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τέταρτο μετάλλιο και δεύτερο ασημένιο για το 2021, κατέκτησε η εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων.

Το τέταρτο μετάλλιο και δεύτερο ασημένιο για το 2021, κατέκτησε η εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Σίμπενικ, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/8). Είχαν προηγηθεί, το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής παίδων στην Πορτογαλία, το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ανδρών στο World League της Τιφλίδας, αλλά και το ασημένιο μετάλλιο της ίδιας ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Τα κορίτσια της Αλεξίας Καμμένου γνώρισαν την ήττα, από τη Ρωσία με 12-8, στον τελικό της διοργάνωσης και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η εθνική προηγήθηκε με 1-0, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ο αγώνας ήταν αμφίρροπος, μέχρι το ημίχρονο, όπου η Ρωσία είχε πάρει ισχνό προβάδισμα με 3-2. Στο δεύτερο μισό του τελικού, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει απέναντι στην πολύ ποιοτική ομάδα της Ρωσίας και γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 12-8, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Η εθνική επιστρέφει στην Ελλάδα και το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με πτήση της Austrian Airlines, μέσω Βιέννης, την Τρίτη (31/8) στις 01:10.

ΡΩΣΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 12-8

Τα οκτάλεπτα: 3-1 , 0-1 , 5-1 , 4-5

Ρωσία: Κουτίσεβα, Σαβτσένκο 4, Σάβισκο 2, Μάτσκεβιτς, Καζάνινα, Γκούσκοβα 2, Αρμπούζοβα, Σαραφουντίνοβα 1, Τρετιάκοβα, Κόπσεβα, Σιρομολότοβα, Μπουνάκοβα 3, Καρνάουκ

Ελλάδα: Καραγιάννη, Σάντα, Κυριακάκη, Σάντα, Σιούτη 1, Τσιμάρα, Χαλδαίου 1, Τορνάρου 4, Κάσσαρη, Ανδρεάδη, Τριχά 2, Λασκαρίδου, Κουρέτα, Μήτσου

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μία γυναίκα

Κορονοϊός: Που θα γίνονται δωρεάν τεστ την Δευτερα

Καιρός: πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες τη Δευτέρα