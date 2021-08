Κόσμος

Καμπούλ: Ρουκέτες και εκρήξεις στο αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ χτυπούν με drone «καμικάζι» μία μέρα πριν την ολοκλήρωση της εκκένωσης. Μενέες επιθέσεις απειλεί το ISIS.



Αρκετές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, όμως αναχαιτίστηκαν από αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας εγκατεστημένο εκεί, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, τονίζοντας πως αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έλαβε.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως εκτοξεύθηκαν ως και 5 ρουκέτες, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ακόμη εάν καταρρίφθηκαν όλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις του στρατού των ΗΠΑ, αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι οριστική ακόμη. Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν εκτοξεύσεις ρουκετών και εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την επομένη της ανακοίνωσης από τον στρατό των ΗΠΑ ότι κατέστρεψε με αεροπορικό πλήγμα αυτοκίνητο φορτωμένο με εκρηκτικά στην αφγανική πρωτεύουσα.

Η νέα επίθεση εναντίον του αεροδρομίου καταγράφηκε την παραμονή της οριστικής αποχώρησης των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν έπειτα από 20 χρόνια πολέμου αύριο Τρίτη.

Οι ΗΠΑ ερευνούν εάν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων στο αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ

Οι ΗΠΑ διενεργούν έρευνα για το ενδεχόμενο να υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων στο αεροπορικό πλήγμα που κατέστρεψε αυτοκίνητο φορτωμένο εκρηκτικά στην αφγανική πρωτεύουσα, την Καμπούλ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπος του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM).

«Είμαστε ενήμεροι πως αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των αμάχων μετά το πλήγμα μας εναντίον οχήματος στην Καμπούλ», εξήγησε ο πλοίαρχος Μπιλ Έρμπαν, εκπρόσωπος της CENTCOM, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Είμαστε ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης των αποτελεσμάτων του πλήγματος αυτού, το οποίο, εξ όσων γνωρίζουμε, εμπόδισε άμεση απειλή του ΙΚΧ (σ.σ. του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν) εναντίον του αεροδρομίου», συνέχισε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, αναφερόμενος στην τρομοκρατική οργάνωση η οποία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της Πέμπτης.

Προτού δημοσιοποιηθεί το δελτίο Τύπου αυτό, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι εννέα μέλη μιας οικογένειας, ανάμεσά τους έξι παιδιά, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό πλήγμα στην αφγανική πρωτεύουσα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτό, πάντως αφγανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για θύματα μεταξύ των αμάχων.

«Γνωρίζουμε ότι έγιναν μεγάλες και ισχυρές εκρήξεις μετά την καταστροφή του οχήματος, κάτι που υποδεικνύει ότι μέσα σε αυτό βρισκόταν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, που θα μπορούσε να προκαλέσει κι άλλες απώλειες», σημείωσε ο πλοίαρχος Έρμπαν. «Δεν είναι σαφές το τι συνέβη και θα συνεχίσουμε να διενεργούμε έρευνα». «Θα μας λυπούσε βαθιά κάθε ενδεχόμενη απώλεια της ζωής αθώων», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν χθες Κυριακή στο αεροπορικό πλήγμα λίγα 24ωρα μετά την επίθεση καμικάζι εναντίον πολιτών και αμερικανών στρατιωτικών που έκαναν έλεγχο στο τεράστιο πλήθος το οποίο προσπαθούσε να μπει στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να φύγει από τη χώρα, για να γλιτώσει από το νέο καθεστώς του ισλαμιστικού κινήματος των Ταλιμπάν.

Κάπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, ανάμεσά τους δεκατρείς αμερικανοί στρατιωτικοί και δύο Βρετανοί. Το αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε χθες Κυριακή από το αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Πάνω από 114.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός Αφγανιστάν από τη 15η Αυγούστου, όταν κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν. Η αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από τη χώρα αναμένεται να έχει αποπερατωθεί αύριο Τρίτη 31η Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μία γυναίκα

Κορονοϊός: Που θα γίνονται δωρεάν τεστ την Δευτερα

Πόλο – Εθνική Νεανίδων: Ασημένιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα