Κοινωνία

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μία γυναίκα

Για το τραγικό συμβάν διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

(εικόνα αρχείου)

Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα 3ου ορόφου της οδού Θήρας, στην Κυψέλη, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά περί τις 23:10.

Οι πυροσβέστες οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο έσβησαν άμεσα τη φωτιά, η οποία δεν πρόλαβε να πάρει διαστάσεις. Βρήκαν όμως νεκρή τη γυναίκα, η οποία δεν έφερε εγκαύματα.

