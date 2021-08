Κόσμος

ΗΠΑ: Ο τυφώνας Άιντα “σαρώνει” την Λουιζιάνα (εικόνες)

Ένας νεκρός από πτώση δέντρου. Χωρίς ρεύμα η Νέα Ορλεάνη. Ο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση καταστροφής.



Η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την πόλη της Νέας Ορλεάνης διακόπηκε χθες Κυριακή εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα Άιντα από τη Λουιζιάνα, ανακοίνωσαν οι αρχές σε αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου.

Η εταιρεία Entergy «επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ορλεάνη έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Twitter η NOLA Ready, υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, επιφορτισμένη με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. «Η μόνη ηλεκτροδότηση στην πόλη προέρχεται από γεννήτριες», πρόσθεσε.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη χθες Κυριακή στις 19:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα σχεδόν 700.000 πελάτες να μείνουν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Entergy.

Οι αρχές στη Λουιζιάνα εξάλλου ανακοίνωσαν έναν θάνατο που οφειλόταν στον τυφώνα Άιντα, καθώς ένας άνθρωπος χτυπήθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποβάθμισε τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε τομείς της νοτιοανατολικής Λουιζιάνας. Σύμφωνα με το NHC, ο Άιντα βρισκόταν πριν από λίγο 65 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Νέας Ορλεάνης, με ανέμους ταχύτητας ως και 165 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Αναμένεται να εξασθενίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο, αλλά θα παραμείνει τυφώνας για αρκετές ώρες ακόμη, πρόσθεσε. Θα κινηθεί προς την ενδοχώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της υπηρεσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση καταστροφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδέσμευση ομοσπονδιακών χρηματικών και άλλων πόρων για να βοηθηθεί η πολιτεία.

