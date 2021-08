Αθλητικά

Μέσι: Το ντεμπούτο του στην Παρί Σεν Ζερμέν

Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέσι όταν μπήκε αλλαγή στη θέση του φίλου του, Νεϊμάρ.

Στις 16 Οκτωβρίου 2004 ο Λιονέλ Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα. Στις 29 Αυγούστου 2021, 17 χρόνια μετά, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα άλλου συλλόγου, καθώς αγωνίστηκε στα τελευταία 25 λεπτά του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον της Ρεμς. Το «Ογκίστ Ντελόν» ήταν το στάδιο που είχε την... τιμή να φιλοξενήσει το ζωντανό θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος φορώντας τη φανέλα με το «30» αποθεώθηκε όταν στο 66΄ πήρε τη θέση του παλιού συμπαίκτη του στη «Μπάρτσα», Νεϊμάρ. Με όλη αυτή τη θετική αύρα γύρω της, η Παρί δεν ήταν δυνατό να μην πάρει τη νίκη 2-0 με σκόρερ τον Κιλιάν Μπαπέ (15΄,63΄).

Χρειάστηκε να φτάσουμε στην 4η αγωνιστική για να καταφέρει η πρωταθλήτρια Λιλ να πανηγυρίσει την πρώτη φετινή της νίκη. Η ομάδα του Ζοσλίν Γκουβερνέκ επιβλήθηκε 2-1 της Μονπελιέ στο «Πιέρ Μορουά», σε ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι – είχε εννέα κίτρινες και μία κόκκινη κάρτα. Οι «λιλουά» προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Γιουσούφ Γιαζίσι να σκοράρει με κεφαλιά μετά το φάουλ του Χοσέ Φόντε.

Ωστόσο, πριν πάνε οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια, ο Γκαετάν Λαμπόρντ ισοφάρισε από κοντά για τη Μονπελιέ. Από νέα στημένη φάση, ο Τζόναθαν Νταβίντ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με τη Μονπελιέ να χάνει με δεύτερη κίτρινη τον Ζούνιορ Σαμπιά στο 70’.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1 έχουν ως εξής:

Ναντ-Λιόν 0-1 (35’ Ντεμπελέ)

Νις-Μπορντό 4-0 (7’ Κλάιφερτ, 33’, 42’πέν. Γκουιρί, 85’ Τιράμ)

Μαρσέιγ-Σεντ Ετιέν 3-1 (23’ Γκεντουζί, 51’ Ζέρσον, 68’ Ουντέρ – 32’ Κολοτζέτζιακ)

Τρουά-Μονακό 1-2 (51’αυτ. Αγκιλάρ – 40’, 58’ Ντιοπ)

Ανζέ-Ρεν 2-0 (57’ Μπουφάλ, 88’ Τσο)

Κλερμόν-Μετς 2-2 (35’αυτ. Νιακατέ, 58’ Ρασανί – 10’πέν. Νιαν, 29’αυτ. Ντεσμά)

Λανς-Λοριάν 2-2 (24’ Κλάους, 70’ Φοφανά – 27’ Λοριέν, 35’ Μονκοντού)

Στρασμπούρ-Μπρεστ 3-1 (24’ Πρσιτς, 42’αυτ. Ντουβερνέ, 84’ Τόμασον – 26’ Καρντόνα)

Λιλ-Μονπελιέ 2-1 (45’+1’ Γιαζίσι, 56’ Νταβίντ – 45’+4’ Λαμπόρντ)

Ρεμς-Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (15΄,63΄ Μπαπέ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Ανζέ 10

Κλερμόν 8

Νις 7 -3αγ.

Μαρσέιγ 7 -3αγ.

Λανς 6

Ρεν 5

Λιλ 5

Λιόν 5

Λοριάν 5

Μονπελιέ 4

Στρασμπούρ 4

Ναντ 4

Μονακό 4

Σεντ Ετιέν 3

Ρεμς 3

Μετς 3

Μπρεστ 2

Μπορντό 2

Τρουά 1

