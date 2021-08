Αθλητικά

Παραολυμπιακοί – Τσαπατάκης: Και τελευταίος να έβγαινα πάλι θα χαιρόμουν

Τι είπε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς και την προσπάθεια του. Το μήνυμά του προς τα παιδιά.

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί", ο Αντώνης Τσαπατάκης

Όπως είπε κάθε αγώνας για κάθε αθλητή, δεν είναι εύκολος, σημειώνοντας παράλληλα ότι «οι συνθήκες, δεν ήταν οι κατάλληλες, για να κάνω καλύτερο χρόνο, όμως έκανα έναν καλό χρόνο, που με έφερε στην τρίτη θέση στα 100 μέτρα πρόσθιο».

Πάντως, τόνισε ότι και τελευταίος να έβγαινε πάλι θα ήταν χαρούμενος, σημειώνοντας ότι ένα μήνυμα για τα παιδιά είναι «να μην απογοητεύονται, να γοητεύονται από την προσπάθεια, αυτό έχει σημασία».

Αναφερόμενος τις προπονήσεις, εν μέσω κορονοϊού, ο Αντώνης Τσαπατάκης, σημείωσε ότι «πέρσι ήταν δύσκολες οι συνθήκες για τις προπονήσεις, φέτος ήταν καλύτερα τα πράγματα»

Σχετικά με την στήριξη από την Πολιτεία, ανέφερε ότι «υπάρχει οικονομική δυσπραγία στην ομοσπονδία και την επιτροπή», όμως υπογράμμισε ότι «όταν κόβονται συντάξεις, είναι δεύτερος ο δικός μας ο ρόλος».

