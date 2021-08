Κόσμος

Περού: Νεκροί και αγνοούμενοι από σύγκρουση πλοίων (βίντεο)

Απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των αγνοούμενων από το δυστύχημα που σημειώθηκε σε ποτάμι του Περού.

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και απροσδιόριστος αριθμός άλλων αγνοείτο χθες Κυριακή μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων σε ποτάμι στο περουβιανό τμήμα του Αμαζόνιου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Περού.

«Μέχρι στιγμής έχουμε απροσδιόριστο αριθμό αγνοουμένων, ένδεκα νεκρούς και έξι τραυματίες», ανέφερε το εθνικό ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 05:30 (τοπική ώρα· 13:30 ώρα Ελλάδας) στον ποταμό Ουαγιάγα, όταν πλοίο που έπλεε προς την πόλη Γιουριμάγκουας, μεταφέροντας απροσδιόριστο αριθμό επιβατών, συγκρούστηκε, μέσα στην πρωινή ομίχλη, με άλλο πλεούμενο, που μετέφερε εμπορεύματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου TV Peru.

Ολόκληρες οικογένειες, ανάμεσά τους κάπου είκοσι παιδιά, ταξίδευαν με το επιβατικό σκάφος, σύμφωνα με επιζήσαντες.

Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά κατάφεραν να κολυμπήσουν ως την όχθη του ποταμού, σύμφωνα με περουβιανά ΜΜΕ.

