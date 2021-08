Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Θα φτάσουμε τα 8000 κρούσματα την ημέρα

Δυσοίωνες προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο. "Καμπανάκι" από τους ειδικούς και προτροπή για εμβολιασμούς.



Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας στην χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Προβληματισμένοι εμφανίστηκαν στην εμφανίστηκαν ο Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου περιμένουμε κλιμάκωση της πανδημίας, ο οποίος σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο υψηλότερο κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο από την αρχή της Πανδημίας και περιμένουμε να πάμε παραπάνω.

«Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα εβδομαδιαίο μέσο όρο της τάξεως των 7.000 με 8.000 κρουσμάτων ημερησίως», τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης .

Σημείωσε ακόμα ότι σημειώνεται αύξηση του ιικού φορτίου στην Κρήτη, ενώ παρουσιάζεται σταθεροποίηση στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπογράμμισε, πάντως, ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η εικόνα θα αρχίσει να αλλάζει δυστυχώς από την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Αθάνασιος Εξαδάκτυλος είπε ότι λογικά αναμένουμε μια αύξηση μέσα στον Σεπτέμβριο και στην συνέχεια αποκλιμάκωση, καθώς όπως είπε «οι άνθρωποι συνεχίζουν να εμβολιάζονται και πολλοί νοσούν και αποκτούν ανοσία».

Σχετικά με τις αντιδράσεις για τους εμβολιασμούς ο κ. Εξαδάκτυλος αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ισλανδίας όπου το 90% είναι εμβολιασμένοι, όπως είπε έχουν κρούσματα, αλλά όχι θανάτους.

«Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν λίγο και νοσούν ελαφρύτερα», υπογράμμισε ο κ.Εξαδάκτυλος.

