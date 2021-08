Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: Στην ΜΕΘ 36χρονη έγκυος

Η γυναίκα νοσεί με κορονοϊό και έχει διασωληνωθεί. Η έκκληση γιατρού προς εγκύους και θηλάζουσες.



Μια γυναίκα με κορονοϊό, μόλις 36 ετών και έγκυος, διασωληνώθηκε το περασμένο Σάββατο (28.08.2021) και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσοκομείου, στην Κρήτη.

Αυτό αποκαλύπτει σε ανάρτησή του στο Facebook ο αναπληρωτής διευθυντής ΜΕΘ του Βενιζέλειου Κώστας Χαχλιούτης. Και μέσα από το κείμενό του κάνει έκκληση στις γυναίκες που είτε κυοφορούν είτε θηλάζουν να ακολουθούν τις βασικές συστάσεις της Ελληνικής Μαιευτικής και γυναικολογικής εταιρίας καθώς η κύηση θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου νόσησης από κορονοϊό.

Όπως γράφει ο γιατρός του Βενιζέλειου, ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού συστήνεται κατά τη διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα και προτείνεται να γίνεται με εμβόλια mRna.

Όλη η ανάρτησή του

«Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό διασωλήνωσης 36χρονης εγκύου στην Μεθ του Νοσοκομείου μας, θα ήθελα να πληροφορήσω τις έγκυες και θηλάζουσες μητέρες ότι εδώ και ένα μήνα ισχύουν οι κάτωθι βασικές συστάσεις της Ελληνικής Μαιευτικής και γυναικολογικής εταιρίας καθότι η κύηση θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου νόσησης από SARS-CoV-2:

Συστήνει τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 όλων των εγκύων γυναικών και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.).

Συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικών και αναπνευστικών νοσημάτων και παχυσαρκίας κ.λπ.)

Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά τη διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα.

Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας m-RNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι τύποι εμβολίων.

H χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένους ιούς έναντι SARS-CoV-2 δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην κύηση παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων.

Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός, με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που θηλάζουν.

Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό.

Συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου, όλων των γυναικών που είναι σε προσπάθεια εγκυμοσύνης στο άμεσο μέλλον ή βρίσκονταισεδιαδικασίεςυποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Δεν συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με βάση τη χορήγηση οποιουδήποτε από τα εμβόλια έναντι COVID-19,

Δεν προτείνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος εάν μεταξύ των δόσεων του εμβολίου η δέκτης ανακαλύψει ότι είναι έγκυος.

Δεν συστήνεται διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού.

Συστήνεται η ύπαρξη μεσοδιαστήματος 14 ημερών μεταξύ του εμβολιασμού έναντι Covid-19 και των άλλων εμβολίων που πρέπει να χορηγούνται κατά την κύηση, εκτός αν ο άμεσος εμβολιασμός είναι απολύτως αναγκαίος (πχ εμβολιασμός έναντι τετάνου μετά από τραύμα).

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τον γυναικολόγο σας!!».

