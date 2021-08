Οικονομία

Θερινές εκπτώσεις: Υψηλότερος τζίρος από το 2020

Τι δείχνει έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.



Καλύτερο τζίρο στις θερινές εκπτώσεις δήλωσε το 34,8% των εμπόρων, ίδιο τζίρο δήλωσε το 30,3% και χειρότερο τζίρο δήλωσε το 33,9% των εμπόρων. Αυτό προκύπτει από την εξαμηνιαία ερεύνα για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Γ. Μπάλτα.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος στα στοιχεία που έδωσε, σήμερα, στη δημοσιότητα «αναλόγως των συνθηκών, εμπνέουν συγκρατημένη αισιοδοξία οι απαντήσεις για τις πωλήσεις του 2021 σε σύγκριση το 2020, γιατί 1 στους 3 δήλωσε καλύτερο τζίρο το 2021 από το 2020 και αντίστοιχα η ίδια αναλογία ισχύει και για όσους δήλωσαν ίδιο και χειρότερο τζίρο».

Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει, τα εξής συμπεράσματα:

Τα μέλη του ΕΣΑ, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της έρευνας, επισήμαναν ότι ο τζίρος του Ιουλίου ήταν πολύ καλός, αλλά του Αυγούστου εξανέμισε τις όποιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν, γιατί ο καύσωνας και η αρνητική ψυχολογία που επικράτησε λόγω των δασικών πυρκαγιών μείωσαν κατά πολύ τον τζίρο.

Ειδικά ο τζίρος των καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας επλήγη ανεπανόρθωτα από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η πλειοψηφία των καταστημάτων του δείγματος (72,1%) ανήκουν στην κατηγορία Ένδυση - Υπόδηση - Αξεσουάρ - Αθλητικά είδη που έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπτωτική περίοδο.

6 στα 10 σημεία πώλησης του δείγματος, λειτουργού στα όρια του Δ. Αθηναίων.

Αναλόγως των συνθηκών, εμπνέουν συγκρατημένη αισιοδοξία οι απαντήσεις για τις πωλήσεις του 2021 σε σύγκριση το 2020, γιατί 1 στους 3 δήλωσε καλύτερο τζίρο το 2021 από το 2020 και αντίστοιχα η ίδια αναλογία ισχύει και για όσους δήλωσαν ίδιο και χειρότερο τζίρο».

Οι πωλήσεις όμως του 2021 σε σύγκριση με το 2019 είναι αποκαρδιωτικές και αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη ότι η επαναφορά στην κανονικότητα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει, γιατί 8 στους 10 δήλωσαν χειρότερα αποτελέσματα και ένα ισχνό ποσοστό του 2,4% δήλωσε καλύτερο τζίρο το 2021 σε σύγκριση με το 2019.

Επιπροσθέτως οι καταστηματάρχες αξιολόγησαν αρνητικά τα αποτελέσματα της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου, όταν μόνο 1 στους 10 την θεώρησε καλή ή πολύ καλή.

Τέλος, ενθαρρυντικό είναι ότι 6 στους 10 δήλωσαν ότι διαθέτουν ψηφιακό κανάλι πωλήσεων καθώς και ότι ξεκίνησαν ή αύξησαν εντυπωσιακά τις ηλεκτρονικές τους πωλήσεις με αφορμή την πανδημία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην ερώτηση πως κινήθηκαν οι πωλήσεις σε σχέση με το 2019, καλύτερο τζίρο δήλωσε το 2,4%, ίδιο τζίρο δήλωσε το 10,6% και χειρότερο τζίρο δήλωσε το 79,1%.

Αξιολογώντας το ταμειακό αποτέλεσμα της θερινής εκπτωτικής περιόδου, σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν:

8,2% των ερωτηθέντων θεώρησαν την περίοδο ως πολύ κακή

31,2% των ερωτηθέντων θεώρησαν την περίοδο ως κακή

49,4% των ερωτηθέντων θεώρησαν την περίοδο ως μέτρια

10,0% των ερωτηθέντων θεώρησαν την περίοδο ως καλή

1,2% των ερωτηθέντων θεώρησαν την περίοδο ως πολύ καλή.

Σχετικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης ηλεκτρονικά, το 58,2% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι διαθέτουν κανάλι ψηφιακών πωλήσεων και το 41,8% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν διαθέτουν κανάλι ψηφιακών πωλήσεων.

Σημειώνεται ότι η φετινή θερινή εκπτωτική περίοδος με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είχε διάρκεια μία επιπλέον εβδομάδα.

Δήλωση προέδρου Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρου Καφούνη

«Με την συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου και βασιζόμενοι σε ένα δείγμα διαφορετικών κλάδων, περιοχών αλλά και μεγέθους, που για πρώτη φορά ξεπερνά τα 300 εμπορικά σημεία, έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στην αγορά σήμερα. Το αποτέλεσμα αυτής της ερευνάς κάνει ξεκάθαρο ότι τα χειρότερα τα αφήσαμε πίσω, με την πλειοψηφία των καταστημάτων στις φετινές καλοκαιρινές εκπτώσεις να καταγράφει βελτιωμένες πωλήσεις σε σχέση με το δύσκολο 2020, όμως δυστυχώς απέχουμε ακόμη πολύ από το τελευταίο έτος κανονικότητας, το 2019. Ο εμπορικός κόσμος έχει επιδείξει τεράστια ωριμότητα τόσο κατά την εφαρμογή των υγειονομικών συστάσεων σε προσωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο όσο και με την εξαιρετική υποστήριξη, ανταπόκριση και υπομονή στις δυσκολίες που προέκυψαν. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συμφωνήσουμε τώρα όλοι, ότι θα εξασφαλίσουμε την αδιάληπτη και χωρίς περιορισμούς λειτουργία της αγοράς και θα παραμείνουμε αρωγοί στοχευμένα, για όσο διάστημα αυτή διαταράσσεται. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να περιμένει άλλο και πρέπει συντεταγμένα ως πολιτεία να δημιουργήσουμε τις συνθήκες σταθερότητας, με γνώμονα πάνω από όλα την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας, υγιείς και προφυλαγμένοι να πάρουν πίσω την κανονική τους ζωή».

