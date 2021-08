Οικονομία

Νησιά - Πλακιωτάκης: 1 δις για ακτοπλοΐα και λιμάνια

Τη χρηματοδότηση 44 έργων για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε νησιά και 47 ακτοπλοϊκών γραμμών, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας.



«Με σωστό σχεδιασμό και συστηματική δουλειά», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης, «καταρτίσαμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υλοποίηση κρίσιμων έργων και τη διασφάλιση κρίσιμων συνδέσεων στο νησιωτικό και ευρύτερα θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας. Η θεσμοθέτηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στον νησιωτικό χώρο και η εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα νησιά μας, αποδίδουν ήδη καρπούς. Διασφαλίστηκαν πόροι περίπου 1 δισ. ευρώ, που θα διατεθούν για την ακτοπλοΐα και τα λιμάνια των νησιών μας, δίνοντας λύσεις σε δυο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη νησιωτικότητα: τις επαρκείς και ποιοτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τις σύγχρονες και ασφαλείς λιμενικές υποδομές».

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αξιοποιεί με αποτελεσματικότητα εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ 2021 - 2027, Ταμείο Ανάκαμψης), δίνοντας έμφαση σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Αφενός τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των νησιών, τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, με αυξημένη ασφάλεια και μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών. Αφετέρου, την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμός των λιμένων, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνει:

33 έργα προϋπολογισμού 175.210.000 ευρώ για αναβάθμιση λιμενικών υποδομών στα νησιά, μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές - Μεταφορές 2021-2027.

Χρηματοδότηση έργων, μελετών και παρεμβάσεων για τη επέκταση, αναβάθμιση, συντήρηση και λειτουργία λιμενικών έργων, παρεμβάσεων σε χερσαίες ζώνες προϋπολογισμού σε βάθος 4ετίας έως 200.000.000 ευρώ μέσω του «ΝΕΑΡΧΟΣ - Πρόγραμμα έργων δημοσίου χαρακτήρα» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

11 έργα συνολικού ύψους 20.000.000 ευρώ, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και διαβρώσεων σε λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις σε νησιωτικές περιοχές, μέσω ειδικής δράσης η οποία έχει ενταχθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Χρηματοδότηση 44 ενδονησιωτικών και διαπεριφερειακών ακτοπλοϊκών γραμμών με 370.000.000 ευρώ, μέσω πολυετών συμβάσεων 4 έως 7 ετών και με κίνητρα ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοΐας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027

Χρηματοδότηση 3 γραμμών του κεντρικού ακτοπλοϊκού δικτύου, με 300.000.000 ευρώ, μέσω του προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ - Πρόγραμμα Δημόσιας Θαλάσσιας Συγκοινωνίας», στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο Νησιωτικό χώρο, με υποχρέωση δρομολόγησης νέων πλοίων.

Ήδη, από το 2019 έως σήμερα, οι άγονες γραμμές αυξήθηκαν σημαντικά καλύπτοντας νέα δρομολόγια, με αύξηση της σχετικής δαπάνης σε 138 εκ ευρώ το χρόνο, από 90 εκ ευρώ το 2018. Επίσης, εν μέσω πανδημίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την έγκριση της ΕΕ, υιοθέτησε άμεσα μηχανισμό για την ελάχιστη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιωτικού χώρου και χρηματοδότησε με 79 εκατ. ευρώ τη λειτουργία του συνόλου του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, το οποίο αναμένεται να στηριχθεί αναλόγως της πορείας της πανδημίας με επιπλέον 26 εκατ. ευρώ έως τέλος του 2021.

