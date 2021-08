Ζώδια

Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας

Οι προβλέψεις των άστρων για την εβδομάδα που ξεκινά.

Είναι μία εβδομάδα με τα όλα της αυτή που διανύουμε και θέλει να μας δείξει ότι η εργασία αλλά και ο προγραμματισμός γενικά στη ζωή μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα αποφασίζοντας αυτόβουλα για εμάς αν και καταλαβαίνουμε ότι κάποια ζητήματα δεν παίρνουν αναβολή αφού τα γεγονότα έχουν ολοκληρωθεί και ζητούν από εμάς να πάρουμε θέση και να επιλέξουμε… Αν έχουμε πολλές επιλογές είναι εύκολο πάντως, να πάρουμε τη λάθος και τότε να υποστούμε τα τιμήματα των επιλογών μας αφού βλέπουμε αυτά που θέλουμε και κυρίως με τον τρόπο που θέλουμε και στερούμαστε αντικειμενικότητας κυρίως στην εργασία μας, αλλά και σε θέματα υγείας και διατροφής που αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε μαζί με τις διατροφικές ατασθαλίες!

Ο Ερμής μπαίνει σε στάση για να πάρει την ορθή φορά και ξέρουμε ότι οι μέρες που γίνεται αυτή η αλλαγή είναι πολύ δύσκολες για συνεννόηση… Καλύτερα να το αφήσουμε για αργότερα αν δεν επείγει, αλλά αν πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε ας κρατάμε επιφυλάξεις και να σκεφτόμαστε πόσο το παρελθόν επηρεάζει το παρόν, αλλά σίγουρα και το μέλλον και έτσι ας προσπαθούμε να πάρουμε όσο το δυνατό μικρότερο ρίσκο…. Στο τέλος της εβδομάδας που αλλάζει ο Ερμής ζώδιο και περνάει εκ νέου από την πρακτική Παρθένο είναι πιο εύκολο να εκτελούμε και να σκεφτόμαστε με βάση τη λογική η οποία επιστρατεύεται και πολύ εύκολα τη σωστή χρονική στιγμή!

Αλλά και ο Άρης αλλάζει ζώδιο κάνοντας το πέρασμά του από την Παρθένο ως αλλαγή του τρόπου δράσης και επιτρέπει δεύτερες σκέψεις αλλά και μεταβλητές διαθέσεις οι οποίες έχουν και έναν πιο κοντινό προσανατολισμό αλλά καθόλου ευδιάκριτο… Αιτία για αυτή τη θολούρα είναι ο Ποσειδώνας φυσικά που κάνει και πάλι το θαύμα του και συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη φθινοπωρινή Πανσέληνο της 6 Σεπτεμβρίου βάζοντάς μας μπροστά σε κανόνες που είτε δεν έχουν διευκρινιστεί είτε είναι δύσκολο να εφαρμοστούν χωρίς τις απαραίτητες τροποποιήσεις…

ΔΙΔΥΜΟΙ-ΠΑΡΘΕΝΟΙ-ΤΟΞΟΤΕΣ-ΙΧΘΕΙΣ γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου είστε αυτοί που αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη είστε μπροστά σε αποφάσεις που σχετίζονται κυρίως με τα επαγγελματικά σας καθώς αυτά που τώρα θέλετε να κάνετε είναι και αυτά που πρέπει να θέλετε και κυρίως να βιαστείτε και να καταλάβετε το επείγον του πράγματος… Ειδικότερα θα δείτε ότι υπάρχουν και εξελίξεις που αν δεν μπορείτε να τις αποτιμήσετε σωστά τουλάχιστον θα ενημερωθείτε για αυτές και θα σας προβληματίσουν… Αν θέλετε απαντήσεις καλό είναι να τις πάρετε εν καιρώ και όχι αμέσως γιατί τότε θα είναι και σωστότερες!

Κριός: Είστε πολύ συγκροτημένοι ή τουλάχιστον αυτό πιστεύετε για τον εαυτό σας και αυτό θέλετε να δείχνετε και προς τα έξω… Αλλάζοντας ο κυβερνήτης σας ζώδιο αλλάζετε και εσείς τις προτεραιότητές σας που τώρα θα γίνεται διαφορετικοί αλλά όχι στην ουσία απλά θα ασχοληθείτε πιο επισταμένα με την εργασία σας… Προσέξτε να συγκεντρώνεστε για να μπορέσετε να αποδώσετε και τα μέγιστα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ταλαιπωρηθείτε περισσότερο… Στον έρωτα όμως, μπορείτε να ταλαιπωρήσετε τους άλλους αφού είτε σας έχουν αδυναμία, είτε αρέσετε το αποτέλεσμα είναι ένα και μοναδικό… Είστε ερωτεύσιμοι και πρέπει να το εκμεταλλευτείτε… Αφήστε που όσο είστε απόμακροι τόσο θέλουν να έρθουν πιο κοντά σας ειδικά αν αφορούν ιστορίες που δεν είχαν ευτυχή κατάληξη στο παρελθόν αλλά τώρα ήρθαν στο προσκήνιο με φόρα, διεκδικώντας μία καλύτερη τύχη!

Ταύρος: Για εσάς είναι πολύ ωραία τα μαντάτα της εβδομάδας, αφενός γιατί αυτή η Πανσέληνος σας ταιριάζει γάντι και σας κάνει τόσο αποφασιστικούς όσο και πολύ γρήγορους στην εκτέλεση… Είναι μία ευκαιρία να δώσετε τέλος σε μία ερωτική περιπέτεια που είχε ένα εφήμερο προσανατολισμό και φυσικά αυτό που σας χρειάζεται είναι ανανέωση… Τα καλά νέα είναι ότι νιώθετε πιο έτοιμοι και πιστεύετε πολύ στις δυνάμεις σας, τα κακά νέα είναι ότι μπορείτε εύκολα να παρασυρθείτε και να λοξοδρομήσετε… Καλό είναι να μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν έχετε δείγματα ότι πρέπει να το κάνετε ακόμα και αν σας δώσουν φιλικές συμβουλές για τα ερωτικά σας… Επαγγελματικά, είναι μία ευκαιρία να δείξετε τι είστε και τι αξίζετε χωρίς να κάνετε εκπτώσεις στις απαιτήσεις σας γιατί μόνο έτσι θα σας τις επιστρέψουν!

Δίδυμοι: Είναι η αλήθεια ότι αυτή η εβδομάδα σας βάζει σε διλήμματα και κυρίως πώς να διαχειριστείτε τον χρόνο σας και πώς να τον μοιράσετε σωστά ανάμεσα στην οικογένεια και στην καριέρα και να μην είναι κανείς παραπονεμένος… Έχετε δυσκολίες γιατί είναι πολλά αυτά που έχετε να σκεφθείτε και να τα βάλετε ταυτόχρονα σε εφαρμογή… Τα ερωτικά σας είναι η μόνη καλή διέξοδος γιατί εκεί βρίσκετε αρκετή κατανόηση που όμως πρέπει να την επιστρέψετε… Ερωτικά, λοιπόν, οφείλετε να συνοδέψετε τα ωραία λόγια και με ωραίες ισότιμες πράξεις για να είναι και πιο έγκυρες… Μην επαναπαύεστε γιατί κάτι πάει καλά, αφού χρειάζεται διαρκή ανατροφοδότηση ώστε να παραμείνει σε αυτό το σημείο… Επαγγελματικά, ενώ εσείς ξέρετε τι θέλετε, βλέπετε ότι όταν ζητάτε υποστήριξη ή επιπλέον πληροφορίες εκεί τα εμπόδια δείχνουν ότι πρέπει να κάνετε παραλλαγές και βέβαια να μην στηρίζεστε σε αυτούς που είναι απρόθυμοι να βοηθήσουν!

Καρκίνος: Τα οικονομικά σας παραμένουν σε πρώτη ζήτηση και σωστά σκέφτεστε τρόπο να αυξήσετε το εισόδημά σας και φυσικά να σταθεροποιήσετε αυτά που ήδη έχετε… Ερωτικά, σας ενδιαφέρει να κάνετε ξεκάθαρες συζητήσεις ακόμα και αν ξέρετε ότι κάποιες είναι εντελώς πρόωρες και χρειάζονται χρόνο να ωριμάσουν προτού προχωρήσετε σε τελεσίδικες ανακοινώσεις… Όμως αυτό νιώθετε και αυτό θέλετε να κάνετε γιατί εσείς έχετε κατασταλάξει και δε θέλετε να περιμένετε ακόμα και αν ασκήσετε μία μορφή πίεσης που μπορεί να ερμηνευθεί και ως εκβιασμός αλλά δε σας ενδιαφέρει καθόλου… Επαγγελματικά, οι καινούργιες συμφωνίες σας ανατρέπουν την καθημερινή ροή της δουλειάς καθώς σας αποσυντονίζουν αλλά τελικά θα είναι για καλό σας, αν δείξετε συνέπεια και ακολουθήσετε τα βήματα αυτούσια!

Λέων: Η Αφροδίτη είναι και θα είναι στο ζώδιό σας και αυτό είναι κάτι που το αισθάνεστε ως ευεργεσία και σας βοηθάει να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις και να ξεχωρίζετε όπου χρειάζεται κυρίως στα επαγγελματικά σας που νιώθετε χρήσιμοι αλλά και ότι είστε υπεύθυνοι να μεταφέρετε πληροφορίες και να κάνετε την ενημέρωση μέρος διαδικασίας της δουλειάς σας… Ερωτικά, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος σας δείχνει σωστά τα σημάδια που πρέπει να εστιάσετε και να δείξετε και εσείς πως νιώθετε… Εδώ είναι και το μεγάλο ερωτηματικό… Νιώθετε ακριβώς αυτό που λέτε ή μήπως έχετε ανασφάλεια και φοβάστε να εκδηλωθείτε? Γιατί εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά… Επαγγελματικά, τα πάντα μπαίνουν στο μικροσκόπιο με οικονομικά κριτήρια τα οποία όμως εσείς οφείλετε να τα εξετάσετε σφαιρικά και να ξέρετε ότι αυτό που θα αποφασίσετε θα έχει ένα βάθος χρόνου και όχι ένα εφήμερο αποτέλεσμα καλό μεν, αλλά που δε σας διασφαλίζει καθόλου!

Παρθένος: Είναι η ώρα σας από πολλές απόψεις καθώς έχετε και τον Άρη να σας κάνει παρέα και στο τέλος της εβδομάδας σας έρχεται και ο Ερμής εκ νέου να σας ανοίξει το στόμα αλλά και να σας ανοίξει το μικρόφωνο για να μιλάτε σωστά και να εισακούγεστε… Βέβαια η Πανσέληνος στο απέναντι από το δικό σας ζώδιο την Τετάρτη σας κάνει δύσπιστους και σωστά θέλετε να επανεξετάσετε τα πράγματα ή δε θέλετε να δεσμευθείτε για κάτι το ποίο δεν ξέρετε αν σας ταιριάζει παρόλο που σας φαίνετε δελεαστικό… Έτσι λοιπόν, στον έρωτα κερδίστε χρόνο αλλά δείξτε αυτό που θέλετε ή δείξτε συγκαταβατικότητα αν ζητάνε από εσάς μία απάντηση που δεν την έχετε… Ίσως να έχετε θέσει ένα χρονικό περιορισμό που τώρα εκπνέει και δικαίως πρέπει να απαντήσετε αλλά εσείς θέλετε επιπλέον πίστωση χρόνου…. Επαγγελματικά, δεν είναι όλα σύμφωνα με τις επιθυμίες σας γι’ αυτό ψάξτε για εναλλακτικές λύσεις που θα σας διασφαλίζουν περισσότερο κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο!

Ζυγός: Είναι καλύτερα να έχετε υποψίες και να μην προσπερνάτε πράγματα τα οποία δε σας κάνουν να νιώθετε ασφαλείς και χρειάζεστε να τα επανεξετάσετε… Αυτό που σας βοηθάει είναι ότι υπάρχει σωστή ενημέρωση και έχετε και αυτά που σας φαίνονται περίεργα είναι όντως περίεργα κατά γενική ομολογία και δεν είναι δικά σας σενάρια… Στην εργασία σας, μην παραδώσετε κάτι αν δεν είστε απόλυτα σίγουρα ότι το έχετε ελέγξει από όλες τις απόψεις… Ερωτικά, έχετε την τάση να επαναφέρετε θέματα με μεγάλη μαεστρία και να δίνετε παραδείγματα τα οποία σας δικαιώνουν αλλά αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία όσο να καταλαβαίνετε ότι η κατανόηση είναι για να σας δείξει ότι αυτή τη φορά κάνατε το σωστό με τους σωστούς ελιγμούς!

Σκορπιός: Ευτυχώς που εσείς ακόμα έχετε καλοκαίρι τουλάχιστον στην κοινωνική σας ζωή και σας βοηθάει να είστε εξωστρεφείς αλλά και ανεξάρτητοι.. Είναι όμως αυτό το ζητούμενό σας? Είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε μοναδικοί και πλήρεις? Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία καλείστε να απαντήσετε μόνοι σας και όσο νωρίτερα το κάνετε τόσο περισσότερο θα είστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας… Επαγγελματικά, νιώθετε σημαντικοί και αυτό σας κάνει να θέλετε να γίνετε ακόμα περισσότερο συνεπείς και πρόθυμοι…. Βέβαια έχετε ασαφείς βλέψεις για να κάνετε αλλαγές ή να ασχοληθείτε κάτι που νομίζετε ότι σας αρέσει και σας ταιριάζει… Αυτό είναι και κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσετε, γιατί πρέπει να διασφαλίσετε και θέματα επιβίωσης, δηλαδή το οικονομικό σκέλος, κάτι που σας βάζει εμπόδια και σας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να το αγνοείτε καθόλου!

Τοξότης: Είστε και εσείς που πιστεύετε ότι παραμελείτε τους ανθρώπους της οικογένειάς σας και ορθώς έχετε τύψεις αλλά μην το παρακάνετε και μην πιστεύετε ότι το κάνετε εσκεμμένα γιατί αυτό θα σας βυθίσει ακόμα περισσότερο και τελικά δε σας θα βοηθήσει να είστε απόλυτα σωστοί στην κρίση σας και να δείξετε μεταμέλεια στα λάθη που έχετε κάνει ή αν διαγνώσατε σωστά τις ανάγκες των δικών σας και αναλάβατε τις σωστές υποχρεώσεις… Ερωτικά, είναι διαφορετικές οι προτεραιότητές σας χωρίς ωστόσο να ξεχνάτε να κάνετε απολογισμό με αισιόδοξη διάθεση αλλά και την αυτοκριτική σας που είναι απαραίτητη για να ξέρετε ότι μία μικρή υποχώρηση από εσάς μπορεί να δώσει και μία καλή ώθηση ως δείγμα καλής θέλησης ότι συμπαραστέκεστε… Πάντως αν το κάνετε, φροντίστε να επικοινωνήσετε τους λόγους και να τους αναλύσετε… Επαγγελματικά, μην περιμένετε κάτι ν αλλάξει αυτόματα αν και εσείς δε συγχρονιστείτε ή κάνετε διορθωτικές κινήσεις ή ζητήσετε συμβουλές αν κάτι δεν το γνωρίζετε!

Αιγόκερως: Θέλετε να γίνετε κάπως πιο στατικοί και στιβαροί και οι λέξεις σας να αποτυπώνουν αυτό που ακριβώς σκέφτεστε… Ευκαιρία για εσάς να ζητήσετε διευκρινήσεις εκ νέου αν κάτι δεν μπορείτε να το αξιολογήσετε σωστά ή σας λείπουν στοιχεία… Πάντως στα επαγγελματικά σας μπορείτε να μπείτε σε μία διαδικασία να ψάχνετε κάτι που ήδη το έχετε ή να κάνετε άσκοπες επισκέψεις για να εξακριβώσετε κάτι που τελικά δεν μπορείτε… Ερωτικά, είστε ευτυχώς πιο συγκροτημένοι και αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να ανανεωθείτε αλλά όχι μόνοι σας αλλά με συγκεκριμένη σπουδαία παρέα που θέλετε να προσφέρετε πολλά με απώτερο σκοπό να λάβετε και πολλά, αλλά με κίνητρό σας το απόλυτο πάθος που θέλετε να το κρατήσετε φλογερό και αμείωτο… Επαγγελματικά, είναι μία ευκαιρία να βάλετε τέλος σε συζητήσεις που ξεκινάνε και καταλήγουν στο πουθενά… Γιατί τώρα έχετε καταλάβει ότι πρέπει να ψαχτείτε σε άλλα μονοπάτια που έχουν νόημα και ουσία!

Υδροχόος: Δε σας σταματάει κανείς και τίποτα ούτε καν οι διαχωριστικές γραμμές που βάζουν οι υποχρεώσεις καθώς εσείς βιάζεστε και νιώθετε ότι τώρα είναι η ώρα για να δείτε τα θέματά σας να προωθούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο… Για τα επαγγελματικά σας, εστιάζετε πολύ στο οικονομικό σκέλος που για εσάς αποτελεί ίσως και το μόνο κίνητρο των αποφάσεών σας… Ερωτικά, βάζετε τέλος σε συζητήσεις που για εσάς το μόνο που δημιουργούν είναι αναστάτωση και δεν βλέπετε κανένα αποτέλεσμα ή και κανένα λόγο να τις επαναφέρετε αφού τις θεωρείτε περιττές και άνευ ουσίας… Ίσως να γίνετε απόλυτοι όμως ο σκοπός σας είναι αυτός που έχει καθορίσει την όλη στάση σας, και βέβαια δεν μπαίνετε σε διαπραγματεύσεις που το μόνο που έχουν να σας προσφέρουν είναι χάσιμο χρόνου που αυτή τη φορά το αποτιμάτε και σε χρήμα και καταλαβαίνετε ότι δε σας συμφέρει καθόλου!

Ιχθύες:

Είστε στο στόχαστρο και αυτή την εβδομάδα και όχι άδικα, αλλά ξέρετε ότι αυτό που σας χρειάζεται είναι να έχετε και έναν επιπλέον λόγο για να προσπαθήσετε για κάτι στα επαγγελματικά σας.. Ένα επιπλέον κίνητρο που δεν είναι δύσκολο να το βρείτε… Στις οικονομικές σας απαιτήσεις όμως, είστε απόλυτοι και δεν κατεβάζετε τον πήχη και δεν κάνετε συμβιβασμούς… Αν ξέρετε ότι έχετε το πάνω χέρι ή ότι έχετε αποτιμήσει σε χρήμα τις υπηρεσίες σας με υψηλές χρεώσεις, τότε πολύ καλά κάνετε και το προχωράτε με αυτόν τον τρόπο… Ερωτικά, ξέρετε ότι όσο και να μη θέλετε να αναμείξετε στην καθημερινή ρουτίνα τα ζητήματα καρδιάς τώρα βρίσκετε ότι αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο που θα είναι αναίμακτος ή και ιδιαίτερα αποδοτικός ώστε να σας εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο… Το καλό είναι ότι είστε ιδιαίτερα πειστικοί, και τελικά το απολαμβάνετε κιόλας!

