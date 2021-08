Κοινωνία

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός – ΣτΕ: “Όχι” στο πάγωμα που αιτήθηκαν νοσοκομειακοί

Απορρίφθηκε το αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών και διοικητικών υπαλλήλων για το «πάγωμα» του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους.

Το Γ' Θερινό Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε αιτήσεις νοσοκομειακών γιατρών και διοικητικών υπαλλήλων νοσοκομείων, ανά την Ελλάδα, που ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα «πάγωνε» το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους.

Ειδικότερα, για το θέμα αυτό εκδόθηκαν τέσσερις προσωρινές διαταγές από το ΣτΕ, οι οποίες αφορούν σε 115 συνολικά προσφεύγοντες. Πλέον το Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να εξετάσει, εάν θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης αναστολής για το ίδιο ζήτημα ή όχι.

Εν τω μεταξύ, στην Ολομέλεια ΣτΕ εκκρεμεί ανάλογο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ για έκδοση, δηλαδή, προσωρινής διαταγής και για αναστολή της απόφασης για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

