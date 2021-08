Οικονομία

Πάγιες δαπάνες: Πιστώθηκαν οι ενισχύσεις

Στις οικονομικές καρτέλες των δικαιούχων πιστώθηκε ενίσχυση επιδότησης των πάγιων δαπανών.

Πιστώθηκαν στις οικονομικές καρτέλες των εργοδοτών δικαιούχων της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 του ν. 4772/2021) τα δικαιούμενα ποσά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και γνωστοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ και θα συμψηφίζονται με υποχρεώσεις τους από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 - Νοεμβρίου 2021.

Όπως ανακοινώνεται από τον e-ΕΦΚΑ, το ποσό της ενίσχυσης, που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο εργοδότη, έχει ενσωματωθεί στην οικονομική καρτέλα εργοδότη, που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες/Οικονομική καρτέλα εργοδότη) με τύπο κίνησης: Επιδότηση Παγίων Δαπανών Εργοδότη.

