Κορονοϊός - Self test: Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση τους

Στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση δύο self test τεστ από τα φαρμακεία της χώρας, προχωρά από σήμερα Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις διακοπές και της ισχυρής σύστασης για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις διακοπές και της ισχυρής σύστασης για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, με αφορμή την σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, ανακοινώθηκε η περαιτέρω δωρεάν διάθεση δύο τεστ από τα φαρμακεία της χώρας, στις παρακάτω ομάδες πολιτών:

Μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Μη εμβολιασμένα άτομα, ηλικίας 5-17 ετών (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα με τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου παιδιού)

Μη εμβολιασμένα άτομα 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα εκδίδεται βεβαίωση.

