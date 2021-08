Αθλητικά

Σεμέδο: Στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για βιασμό

Δικογραφία σε βάρος του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος κατηγορείται από ανήλικη για βιασμό.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο Ρούμπεν Σεμέδο, παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής μετά από καταγγελία 17χρονης ότι μαζί με ακόμη έναν 40χρονο αλλοδαπό την παρέσυρε στο σπίτι του όπου τη βίασε.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου, όταν συναντήθηκε με τον γνωστό ποδοσφαιριστή σε κλαμπ.

Σε βάρος του ποδοσφαιριστή έχει σχηματισθεί δικογραφία, ενώ ο 40χρονος αναζητείται.





