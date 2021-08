Υγεία - Περιβάλλον

Ανατολική Αττική: βιολογικός ψεκασμός για τα κουνούπια

Πώς μπορεί ο κάθε πολίτης να προστατευτεί από τα κουνούπια.

Με τον 17ο κύκλο εφαρμογών εγκεκριμένου βιολογικού σκευάσματος από εδάφους, συνεχίζεται το πρόγραμμα αντιμετώπισης των κουνουπιών (προνυμφοκτονία), από την Περιφέρεια Αττικής, σε περιοχές-εστίες, περιαστικά όλων των δήμων της Ανατ. Αττικής, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών.

Παράλληλα με την περιφέρεια, όλοι οι δήμοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και την υποχρέωση να υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα εντός του αστικού ιστού, διενεργώντας καθαρισμό και ψεκασμούς σε όλα τα φρεάτια των όμβριων υδάτων όπως και σε σημεία με στάσιμα νερά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, Θ. Αυγερινός, υπενθυμίζει ότι εκτός από την περιφέρεια και τους δήμους που μεριμνούν ανελλιπώς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, «πολύ σημαντικό είναι να φροντίζει και ο κάθε πολίτης για τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής τους στην αυλή ή στον κήπο του».

Τέτοιες εστίες, υπενθυμίζει ο κ. Αυγερινός, είναι: Τα λιμνάζοντα ύδατα στις αυλές (πιατάκια γλαστρών, δοχεία, βαρέλια, λεκάνες κλπ), οι φραγμένες υδρορροές, τα πεταμένα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών, τα φρεάτια όμβριων υδάτων.

