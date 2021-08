Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: Έργα βελτίωσης στο οδικό δίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθού τα έργα της Περιφέρειας.

Η βελτίωση και συστηματική συντήρηση των οδικών αξόνων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής είναι το αντικείμενο της σύμβαση ανάθεσης σε τεχνική εταιρεία, την οποία υπέγραψε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, με προθεσμία εκτέλεσης 12 μηνών, θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια.

Στις εργασίες, πέραν των ασφαλτοστρώσεων, προβλέπεται βελτίωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, προσαρμογή του επιπέδου των φρεατίων υδροσυλλογής και αποχέτευσης, επισκευή και αντικατάσταση τόσο των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας όσων και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας.

Οι οδικοί άξονες, στους οποίους θα αναπτυχθούν οι εργασίες, εκτείνονται μέχρι τα όρια της Περιφέρειας Αττικής στις ΠΕΟ Αθηνών - Χαλκίδος (από Α/Κ Μαλακάσας), Αθηνών- Κορίνθου και Ελευσίνας - Θήβας (από ΠΥΡΚΑΛ).

Επίσης:

Στην παραλιακή λεωφ. Βάρκιζας (από Βάρη) - Σουνίου

Κηφισιά - Ερυθραία - Εκάλη - 'Ανοιξη - Οίον - ανισόπεδος κόμβος Κρυονερίου - Λίμνη Μαραθώνα - Καλέτζι - Μαραθώνας

Αγ. Στέφανος - Καπανδρίτι - Κάλαμος - Αμφιάρειο μέχρι διασταύρωση με οδικό άξονα Μαλακάσα - Μαρκόπουλο - Ωρωπού

Μαλακάσα - Μαρκόπουλο - Ωρωπού - Σκάλα Ωρωπού)

Ανισόπεδος κόμβος Μαλακάσα - Μήλεσι - Σκάλα Ωρωπού και το διερχόμενο τμήμα μέσα από το Μήλεσι

Από ανισόπεδο κόμβο Αθηνών - Λαμίας μέχρι Βασιλικό τμήμα Τατοΐου μέσω Δεκελείας

Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών - Λαμίας από τρεις γέφυρες έως όρια νομού Αττικής με νομό Βοιωτίας (Ασωπός ποταμός)

Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών - Κορίνθου από τέλος Αττικής Οδού έως όρια νομού Αττικής με νομό Κορινθίας

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Πατούλης δήλωσε: « Μεριμνούμε για την ασφάλεια των πολιτών και επενδύουμε σε έργα μακρόχρονης πνοής, μέσα από ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Με έργα ορατά και μετρήσιμα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς όφελος των πολιτών και με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Δέκα κιλά φυσίγγια εκεί που βρέθηκαν νεκρά φλαμίνγκο (εικόνες)

Ηράκλειο: Συλλήψεις για πλαστά διαβατήρια

Σεμέδο: Στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για βιασμό