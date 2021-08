Αθλητικά

Σεμέδο: ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό

Για ομαδικό βιασμό κατηγορείται ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Ποινική δίωξη για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού (άρθρο 336 παρ.3 ΠΚ) ασκήθηκε σε βάρος του 27χρονου Πορτογάλου αμυντικού, Ρούμπεν Σεμέδο, που έκανε καριέρα τα τελευταία χρόνια σε κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 40χρονο Νιγηριανό που καταγγέλθηκε επίσης για το ίδιο αδίκημα.

