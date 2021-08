Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Από 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αναστολή τίθενται κανονικά από 1η Σεπτεμβρίου όσοι υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί. Αβέβαιη η επιστροφή στις θέσεις όταν εμβολιαστούν.



«Από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές», τόνισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Ο νόμος που προβλέπει την αναστολή των καθηκόντων για όσους δεν έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, θα εφαρμοστεί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Παράλληλα θα υπάρξει επιστροφή του μισθού που έχει καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου περί τις 10 Σεπτεμβρίου ενώ όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, δεν είναι βέβαιο ακόμη κι όταν επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά, ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις δεδομένου ότι ο χαρακτήρας, οι ανάγκες και η οργάνωση του ΕΣΥ, ως έναν βαθμό θα έχουν αλλάξει», υπογράμμισε.

Σημείωσε, ακόμα, πως «η κυβέρνηση χρειάζεται να προχωρήσει και θα προχωρήσει στην εφαρμογή των μέτρων όχι από γινάτι, όχι για να τιμωρήσει κανέναν, όχι για να βάλει κάποιον απέναντι, όχι για να δημιουργήσει εχθρούς αλλά για να προστατεύσει ολόκληρη την κοινωνία, εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Το υπουργείο Υγείας έχει πάρει όλα τα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από ενδεχόμενες αναστολές εργασίας ανεμβολίαστων ακόμη και αρρυθμίες που ενδεχομένως στην πρώτη φάση παρουσιαστούν. Ο εμβολιαστικός μηχανισμός που δημιούργησε η πολιτεία λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο και δίνει πλέον στον καθένα τη δυνατότητα να εμβολιαστεί, με όποιο εμβόλιο θέλει, όπου θέλει, ακόμη και αυθημερόν».

Κλείνοντας το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Οικονόμου απηύθυνες έκκληση σε όλους τους ανεμβολίαστους συμπολίτες να αξιοποιήσουν τον εμβολιαστικό μηχανισμό. «Το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί και πολύ περισσότερο που επιδιώκουμε είναι να εμπλακούμε σε μια ανούσια διαδικασία αντιπαράθεσης, σε μια διαδικασία δράσης και αντίδρασης. Το ζήτημα της ανοσίας απέναντι στον κορωνοϊό -που αντιμετωπίζεται μόνο από τον εμβολιασμό- δεν είναι ούτε ταξικό, ούτε θρησκευτικό, ούτε ιδεολογικό, ούτε συνδικαλιστικό. Είναι ζήτημα επιστήμης και σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή», είπε.

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός – ΣτΕ: “Όχι” στο πάγωμα που αιτήθηκαν νοσοκομειακοί

Την ίδια ώρα, το Γ' Θερινό Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε αιτήσεις νοσοκομειακών γιατρών και διοικητικών υπαλλήλων νοσοκομείων, ανά την Ελλάδα, που ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα «πάγωνε» το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους.

Ειδικότερα, για το θέμα αυτό εκδόθηκαν τέσσερις προσωρινές διαταγές από το ΣτΕ, οι οποίες αφορούν σε 115 συνολικά προσφεύγοντες. Πλέον το Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να εξετάσει, εάν θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης αναστολής για το ίδιο ζήτημα ή όχι.

Εν τω μεταξύ, στην Ολομέλεια ΣτΕ εκκρεμεί ανάλογο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ για έκδοση, δηλαδή, προσωρινής διαταγής και για αναστολή της απόφασης για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης διαλύει το ΕΣΥ

«Ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να διαλύσει το ΕΣΥ και να φέρει από την πίσω πόρτα την ιδιωτικοποίησή του με πρόσχημα τον εμβολιασμό», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αφού επί 1,5 χρόνο αρνείται να στηρίξει το ΕΣΥ με προσλήψεις, τώρα το αποψιλώνει την ώρα που η παταγώδης αποτυχία του φέρνει νέο κύμα πανδημίας», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «η αυτονόητη ανάγκη μαζικού εμβολιασμού των πολιτών και δη των υγειονομικών που έρχονται σε επαφή με ασθενείς δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι διάλυσης του ΕΣΥ με αναστολή εργασίας και περικοπές μισθών εργαζομένων για να μπουν ιδιώτες». «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μόνος υπεύθυνος για ενδεχόμενη κατάρρευση του ΕΣΥ», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο τυφώνας Άιντα “σαρώνει” την Λουιζιάνα (εικόνες)

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μία γυναίκα

Παραολυμπιακοί – Τσαπατάκης: Και τελευταίος να έβγαινα πάλι θα χαιρόμουν