Κοινωνία

Αγριογούρουνα: Κόντρα δασαρχείου – δημαρχείων για τη λύση στο πρόβλημα

Διαφωνούν οι δήμοι Πεντέλης και Διονύσου με τη μέθοδο που προτείνει το δασαρχείο Πεντέλης.

Η δράση που φέρεται να έχει προγραμματίσει το Δασαρχείο Πεντέλης, για τη μείωση του υπερπληθυσμού των αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που έχει επιφέρει την είσοδό τους ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, βρίσκει αντίθετους τους δήμους, οι οποίοι με ανακοινώσεις τους διαχωρίζουν τη θέση τους και αποστασιοποιούνται.

«Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Δασαρχείου Πεντέλης για τη μείωση του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή του Πεντελικού όρους, σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου, ο Δήμος Διονύσου δηλώνει απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι αντιτίθεται σε κάθε δράση που στρέφεται κατά της ζωής ανυπεράσπιστων ζώων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Διονύσου, προσθέτοντας πως «δεν επικροτεί σε καμία περίπτωση την πρακτική και "δράση" που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, η οποία απλώς μας κοινοποιήθηκε από το αρμόδιο Δασαρχείο, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή συνεννόηση».

Και συνεχίζει: «Ο δήμος μας έχει πληγεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη φυσική καταστροφή "Μήδεια" και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς. Η άγρια πανίδα βρίσκεται σε κίνδυνο και όλα τα ζώα έχουν υποστεί απίστευτη ταλαιπωρία. Γι' αυτό τον λόγο καλούμε το Δασαρχείο να ακυρώσει την προγραμματισμένη δράση και να εξετάσει άλλες εναλλακτικές μεθόδους μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων που δεν προϋποθέτουν τη θανάτωση των ζώων.

Ο δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, σε στενή συνεργασία με την ειδική σύμβουλο Φιλοζωίας, Μαρία Αντωνοπούλου-Πρίντζου και τον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο, Γιάννη Τσουδερό, θα ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση για την ακύρωση της απόφασης του Δασαρχείου και την αντικατάστασή της από μία άλλη δράση, που δεν θα προβλέπει σε καμία περίπτωση τη θανάτωση ζώων. Επίσης, ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Διονύσου για την προστασία των διερχόμενων οδηγών από τη διέλευση αγριόχοιρων, έγκαιρα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση από τις 13 Νοεμβρίου 2019, ενώ ολοκληρώνεται σύντομα η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων σε διάφορα κεντρικά σημεία-περάσματα αγριόχοιρων στον δήμο».

Από τη δική του μεριά, ο Δήμος Πεντέλης, επίσης εξέδωσε ανακοίνωση, όπου τονίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Στον Δήμο Πεντέλης απαγορεύεται το κυνήγι εδώ και πολλά χρόνια και δεν υπάρχει καμία πρόθεση επαναφοράς του».

Και καταλήγει ως εξής: «Ο Δήμος Πεντέλης, δεν έχει καμία ανάμειξη στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης του Δασαρχείου, ούτε υπήρξε αποδέκτης της, ούτε καν με τη μορφή της κοινοποίησης. Η προστασία του ορεινού οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας του Πεντελικού όρους είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη».

Το Δασαρχείο Πεντέλης αναστέλλει τη δίωξη

Αναστέλλεται η δράση δίωξης αγριόχοιρων που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 31/8 στους Δήμους Διονύσου και Κηφισιάς, σύμφωνα με έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης

Στο ίδιο έγγραφο, το Δασαρχείο τονίζει μεταξύ άλλων ότι "Η Υπηρεσία μας θα επανεξετάσει την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου για την αποτροπή διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου, καθόσον από την έκταση που θα λάμβανε χώρα η δράση την 31-8-21, μεταφέρεται πληθυσμός σε αυτές. Στην παρούσα χρονική περίοδο θα εντατικοποιηθεί το μέτρο της παγίδευσης των αγριόχοιρων εντός του οικιστικού ιστού σε κλωβούς και απελευθέρωσής των στο περιβάλλον

από όπου προήλθαν, μέτρο που ούτως η άλλως είναι σε εξέλιξη και έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν".





