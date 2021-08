Οικονομία

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις δημοτικών υπαλλήλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων

Τις τελευταίες λεπτομέρειες της προκήρυξης για την πρόσληψη 1.600 μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων σε διάφορους δήμους της χώρας επεξεργάζονται το ΑΣΕΠ και τα αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα πληροφορίες η συγκεκριμένη προκήρυξη βρίσκεται ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και αναμένεται να βγεί στο φως της δημοσιότητας στα μέσα του Φθινοπώρου.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος η προκήρυξη θα εκδοθεί είτε το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου είτε αρχές Νοεμβρίου προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα και οι αιτήσεις.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα αφορά η προκήρυξη αναμένεται να είναι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Πληροφορικής,

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,

ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής,

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,

ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος),

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος),

ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων),

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος),

ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος),

ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός),

ΠΕ Περιβάλλοντος,

ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων,

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων,

ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής),

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών).

Δήμοι και Περιφέρειες

H προκήρυξη θα προβλέπει προσλήψεις στους Δήμους και τις Περιφέρειες:

Δήμος Αθηναίων,

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης,

Δήμος Ιωαννιτών,

Δήμος Ορεστιάδας,

Δήμος Πολυγύρου,

Δήμος Ρεθύμνης,

Δήμος Σητείας,

Δήμος Χανίων,

Δήμος Ωρωπού,

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

Περιφέρεια Ηπείρου,

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

Περιφέρεια Κρήτης,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Περιφέρεια Στερεάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Από 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή

Αγριογούρουνα: Κόντρα δασαρχείου – δημαρχείων για τη λύση στο πρόβλημα

Σεμέδο: αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό