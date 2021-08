Κοινωνία

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2021: το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα εξής:

"Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 των ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Α2. Εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ

1) Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 26ο ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Μαρασλή 10, Τ.Κ. 10676 Κολωνάκι, τηλ 210-7247387) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Καρδίτσας 1Α & Λευκωσίας, Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-303063).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.

3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2021, για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού, θα εξεταστούν στο 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄Αθήνας (Κύπρου & Ψαρρών 28, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι).

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Β2. Εξεταστικά κέντρα ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021.

1) Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων, ορίζεται το 26ο ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Μαρασλή 10, Τ.Κ. 10676, Κολωνάκι, τηλ 210-7247387) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων, ορίζεται το 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Καρδίτσας 1Α & Λευκωσίας, Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-303063).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Αττικής, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός του μαθήματος του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων. οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Θεσσαλονίκης, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.

Ειδικά για το μάθημα της Αρμονίας οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (26ο ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειο της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας).

Επίσης, για το μάθημα του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για τα Ειδικά μαθήματα, θα εξεταστούν στο Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου (Δαβάκη Πίνδου & Διαμαντή 2, Τ.Κ. 18547, Νέο Φάληρο) πλην του μαθήματος Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων που θα εξεταστούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι.

Β3. Εξεταστικά κέντρα των μουσικων ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «μουσικη εκτελεση και ερμηνεια» και «μουσικη αντιληψη και γνωση» των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021

Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται στην Αττική, το Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας (Πετρακογιώργη 1, Τ.Κ. 13122, Ίλιον, 210-2384855), στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι.

Β4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

1. Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο» δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, σε διάσταση περίπου Α4), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λ.π.). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγεθυντικό φακό. Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιεί συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σε διάφορες κλίμακες, ένα : είκοσι, ένα : πενήντα κ.λ.π.), μοιρογνωμόνιο, καθώς και υπολογιστικές μηχανές (κομπιούτερς).

2. Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,50 μ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

Β5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Για την εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και κρουστά ευρωπαϊκά (κλασσικά – σύγχρονα), τα οποία θα υπάρχουν στον χώρο εξέτασής τους. Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους παρτιτούρες και κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη Λόγια Δυτική Μουσική και τη Βυζαντινή Μουσική οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να καταθέσουν εγκαίρως (μέσω ενός επιτηρητή) προς χρήση από την επιτροπή μια καθαρή παρτιτούρα των επιλεγέντων έργων, ώστε οι εξεταστές να έχουν πλήρη εικόνα των έργων, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Γ. Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα, για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2021-22 θα διεξαχθεί το διάστημα από τη Δευτέρα 13-9-2021 μέχρι και τη Δευτέρα 20-9-2021. Θα ακολουθήσει δελτίο τύπου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις έδρες των Δ/νσεων, όπου θα λειτουργήσουν οι αντίστοιχες επιτροπές".

Ειδήσεις σήμερα:

Ίος: Ο καυγάς δυο φίλων κατέληξε σε φονικό

Συμφωνία των Πρεσπών: ο Δένδιας στα Σκόπια με αίτημα για πιστή τήρηση

Αγριογούρουνα: Το Δασαρχείο Πεντέλης αναστέλλει τη δίωξη