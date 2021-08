Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για την έξαρση και τα εμβόλια

Τι λένε για την πρόοδο του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, την μετάλλαξη Δέλτα κια τα εμβόλια σε παιδιά 12-17 ετών.

Στην τακτική ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη για εμβολιαστική θωράκιση των νέων ηλικίας 12-17 ετών, τονίζοντας ότι έχει αυξηθεί εντυπωσιακά το ποσοστό των κρουσμάτων σε παιδιά επί του συνόλου των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ώρο, τους θανάτους, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τον αριθμό των διασωληνωμένων.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλουν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

