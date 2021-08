Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Ξεπεράσαμε τους 11 εκατ. εμβολιασμούς

Αναλυτικά τα ποστοστά εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα, παρουσίασε ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Στους 11.350.000 έφθασαν οι εμβολιασμοί στη χώρας μας, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο μέσος όρος των εμβολιασμών είναι 20.000 ανά ημέρα, όπως σημείωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τα ποσοστά ανά ηλικιακή ομάδα

85 ετών και άνω - 72,7%

80-84 - 72,8%

75-79 - 84,8%

70-74 - 79,1%

65-69 - 80,6%

60-64 - 76,7%

55-59 - 73,9%

50-54 - 70,7%

45-49 - 67,7%

40-44 - 62,9%

35-39 - 55,7%

30-34 - 74,3%

25-29 - 52,9%

18-24 - 42,7%

15-17 - 16,5%

12-14 - 6,5%

Όσον αφορά τους κατ΄οικον εμβολιασμους έχουν κλειστεί 7030 ραντεβού και έχουν εμβολιαστεί 5500 άτομα.

