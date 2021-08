Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γιαννάκος στον ΑΝΤ1: κάνω έκκληση στους υγειονομικούς να εμβολιαστούν

Τι λέει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το ενδεχόμενο να μην επιστρέφουν σε ίδια θέση όσοι τεθούν σε αναστολή. Τι είπε για «κενά» στο ΕΣΥ από την Τετάρτη, αν ισχύσουν οι αναστολές.

Κάνω έκκληση στους συναδέλφους μου να κάνουν το εμβόλιο, αφήνοντας κατά μέρος την οργή τους και τις αντιδράσεις, είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως συμπλήρωσε, «χάσαμε 27 συναδέλφους πριν τα εμβόλια, 50 νοσηλεύτηκαν και τα κατάφεραν, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν κάνει τα εμβόλια και δεν έπαθαν τίποτα».

Σε ότι αφορά τις αναφορές από κυβερνητικά στελέχη περί πιθανής μη επιστροφής στην ίδια θέση όσων υγειονομικών δεν εμβολιαστούν εγκαίρως και τεθούν σε αναστολή, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν το εννοούσε αυτό η Κυβέρνηση, καθώς είναι αντίθετο και με τον νόμο που πέρασε από την Βουλή».

Μάλιστα, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι «εάν ισχύσει από Τετάρτη η αναστολή, θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στο ΕΣΥ, καθώς θα τεθούν «ζωτικά τμήματα» εκτός λειτουργίας».

