Κοντοζαμάνης: προσλήψεις στις θέσεις ανεμβολίαστων υγειονομικών

Το μέτρο της αναστολής εργασίας θα εφαρμοστεί απαρέγκλiτα στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, τόνισε ο αναπληρωτης υπουργός Υγείας

Στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς των υγειονομικών, με την σχετική προθεσμία να εκπνέει την Τετάρτη, αλλά και στην αντικατάστασή τους, αναφέρθηκε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των επικουρικών (εκτός ιατρών) που θα προσληφθούν για να καλύψουν τις θέσεις ανεμβολίαστων υγειονομικών, οι οποίοι θα μπουν σε αναστολή όπως ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, επεσήμανε πως η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για λίγες ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση που θα βγει.

Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την κ. Κοντοζαμάνη είναι αρχικά να προσμετρηθούν το πόσοι είναι συνολικά εμβολισμένοι, για να υπάρξει μια «σαφής εικόνα» τα επόμενα 24ωρα και στη συνέχεια θα γίνει μια «αναδιάταξη δυνάμεων» σε κάθε νοσοκομείο και καλύτερα κατανομή προσωπικού.

«Έχουμε φτάσει σε επίπεδο κλινικής σε κάθε νοσοκομείο και κοιτάμε προβλήματα, ενώ με συνένωση δυνάμεων πιστεύουμε πως το προσωπικό που θα χρειαστούμε θα είναι λιγότερο από όσους ανεμβολίαστους καταλήξουν σε αναστολή καθηκόντων» πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας

