Δικηγόρος Σεμέδο στον ΑΝΤ1: την βίασε και του έστειλε μήνυμα να βγουν ξανά το επόμενο βράδυ;

Αιχμές για εκβιασμό του παίκτη άφησε ο συνήγορος του ποδοσφαιριστή. Πως περιέγραψε όσα έγιναν το βράδυ για το οποίο του έχει ασκηθεί δίωξη για ομαδικό βιασμό ανήλικης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη, ο συνήγορος του Ρούμπεν Σεμέδο, Σταύρος Γεωργόπουλος, είπε πως σε ότι αφορά το παρελθόν του παίκτη και τις διώξεις σε άλλες χώρες, δεν έχει υπάρξει καταδίκη του, δε στην Πορτογαλία που διώχθηκε υπήρξε αθώωση του, όπως ισχυρίστηκε ο δικηγόρος.

«Αύριο θα περάσουμε την διαδικασία της ανάκρισης με αυτό το κλίμα και θα ήθελα να προστατεύσω τον πελάτη μου, καθώς και να υπενθυμίσω το τεκμήριο της αθωότητας», ανέφερε ο κ. Γεωργόπουλος.

Όπως είπε σχετικά με τις καταγγελίες και την δίωξη για ομαδικό βιασμό, ο συνήγορος του Σεμέδο είπε πως «δεν υπάρχει κανένας εξαναγκασμός για τίποτα. Μόνη της μια κοπέλα τον αναζήτησε την Παρασκευή, του είπε αν μπορούν να τον βρουν με μια φίλη της και έγινε ότι έγινε».

«Αν πάω σε ένα σπίτι και με βιάσουν, αμέσως θα φύγω. Εδώ έμεινε στο σπίτι, παράγγειλαν φαγητό, κάπνισαν ναργιλέ και αν δεν υπήρχε η καταγγελία ακόμη θα έκαναν «βόλτες» μαζί. Δεν μπορεί να υπάρχει βιασμός και η κοπέλα να του στέλνει μήνυμα αν θα βγουν ξανά το επόμενο βράδυ!», υποστήριξε ο κ. Γεωργόπουλος, αναφέροντας ότι υπάρχει μήνυμα με τέτοιο περιεχόμενο απο την κοπέλα που έκανε την καταγγελία προς τον συλληφθέντα για ομαδικό βιασμό.

Όπως προσέθεσε, «εδώ δεν υπήρξε προσπάθεια κάποιος που εξαναγκάστηκε σε κάτι να φύγει από αυτό ή να φωνάξει κάποιον άλλον για βοήθεια, αλλά συνέχισαν να τρώνε και να πίνουν μαζί, όχι αλκοόλ ή ναρκωτικά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να βλέπουν τηλεόραση, να ακούν μουσική».

«Δεχόμαστε μια επίθεση», προσέθεσε ο δικηγόρος του Σεμέδο, ενώ ανέφερε ότι υπήρξαν οχλήσεις και προς τον παίκτη για την καταβολή χρημάτων, κάνοντας εμμέσως πλην σαφώς λόγο για εκβιασμό του Ρούμπεν Σεμέδο.

