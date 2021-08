Οικονομία

Timologio - ΑΑΔΕ: άμεση ψηφιακή έκδοση παραστατικών

Νέα εφαρμογή για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

Μια νέα εφαρμογή για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες τους, δημιούργησε και εγκαινιάζει σήμερα η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για το timologio (timologio.aade.gov.gr) που παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ και μέσω αυτής δίδεται η δυνατότητα να εκδίδονται ψηφιακά τα παραστατικά των επιχειρήσεων και να διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο myDATA.

Μέσω της εφαρμογής αυτής, μια επιχείρηση μπορεί να:

Διαμορφώσει το προφίλ της,

Συνθέσει το πελατολόγιο της,

Οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, και

Εκδώσει και αποθηκεύσει σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).

Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το timologio, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη της συναλλαγής στο myDATA του εκδότη (έσοδα) και του λήπτη (έξοδα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site της ΑΑΔΕ τα ακόλουθα video για τη χρήση της εφαρμογής: Γενικά στοιχεία της επιχείρησης, Κατηγορίες παραστατικών, Δημιουργία αγαθών/υπηρεσιών, Εισαγωγή πελατών, Έκδοση παραστατικών.

