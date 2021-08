Παράξενα

Βραζιλία: ληστές έδεσαν ομήρους σε καπό αυτοκινήτων για να ξεφύγουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλη συμμορίας, αφού λήστεψαν όλες τις τράπεζες στο κέντρο μιας πόλης, χρησιμοποίησαν ομήρους ως “ανθρώπινες ασπίδες” στις οροφές των οχημάτων διαφυγής τους.

Της Ντέμης Καραγιάννη

Είκοσι ληστές, οπλισμένοι με οπλοπολυβόλα, βόμβες και drones, λίγο μετά από τα μεσάνυχτα επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Αρατσατούμπα, στη Βραζιλία.

Αφού έστησαν οδοφράγματα σε δρόμους της πόλης, με καμένα αυτοκίνητα, για να εμποδίσουν τις ενισχύσεις με αστυνομικούς να καταφθάσουν, έκλεψαν όλες τις τράπεζες και στην συνέχεια συνέλαβαν ντόπιους ως ομήρους και τους χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινες ασπίδες για να διαφύγουν.

Βίντεο δείχνει τους ληστές να οδηγούν τους ομήρους στους δρόμους και στη συνέχεια να τους δένουν στα καπό και τις οροφές των οχημάτων τους.

Οι Αρχές επέβαλαν lockdown σ’ ολόκληρη την πόλη, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι δράστες είχαν τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δρόμους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ληστείας, δύο πολίτες κι ένας από τους ληστές

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται στη Βραζιλία όλο και περισσότερες βίαιες ληστείες τραπεζών, με τη χρήση όπλων και με την σύλληψη ομήρων, που χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που δυσχεραίνει την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

«Η Αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους ληστές επειδή κινδυνεύουν πολλές ζωές», δήλωσε σε τοπικό δίκτυο ο δήμαρχος της πόλης, Ντιλαντόρ Μπόρχες. Ανέφερε ακόμη ότι δεν γνωρίζει αν οι ληστές απελευθέρωσαν τους ομήρους, αλλά επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου της Αρατσατούμπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μόσιαλος: πολλοί εμβολιασμοί ή επώδυνο εξάμηνο για πολλούς;

Δικηγόρος Σεμέδο στον ΑΝΤ1: την βίασε και του έστειλε μήνυμα να βγουν ξανά το επόμενο βράδυ;

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις δημοτικών υπαλλήλων