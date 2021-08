Life

Ο πατέρας του μοντέλου με την κοκαΐνη στον ΑΝΤ1: η κόρη μου είναι “καθαρή” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που στηρίζεται τώρα η κοπέλα, για να αποδείξει, όπως υποστηρίζει, την αθωότητα της. Τι λέει ο Αλέξης Κούγιας για τον ζάμπλουτο επιχειρηματία, τους “αυτόκλητους» συνηγόρους” και την δικαστική έρευνα.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη. Τα πάντα θα βγούνε, να βγει η κόρη μου “καθαρή”. Σημασία έχει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, η κόρη μου να βγει από μέσα», λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του μοντέλου που συνελήφθη, καθώς βρέθηκαν δόσεις κοκαΐνης στο αυτοκίνητο της.

Εν τω μεταξύ, δεκτό έγινε το αίτημα του μοντέλου να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να αποδείξει, όπως λέει, αυτό που ισχυρίζεται από την αρχή της δίωξης της: ότι δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και ότι έχει πέσει θύμα σκευωρίας.

Όπως λέει ο πατέρας της στον ΑΝΤ1, «Όχι μόνο ζητήσαμε τοξικολογικές, έχουμε ζητήσει άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, «άνοιγμα» τηλεφώνου. Να ελέγξουν τα πάντα. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως να κρύψουμε. Θέλω να βγει η αλήθεια, μόνο η αλήθεια τίποτε άλλο! Η κόρη μου δεν έχει καμία σχέση με το χώρο των μοντέλων, με την έννοια αυτή που ξέρουμε. Καμία απολύτως σχέση».

Οι γονείς και τα τρία αδέλφια της παλεύουν να στηρίξουν ψυχολογικά την καλλονή, ενώ από τα κρατητήρια του ΑΤ Ηλιούπολης, όπου ακόμη βρίσκεται πριν προφυλακιστεί, το μόνο μέλημά της είναι η 7χρονη κόρη της. όπως λέει ο πατέρας της, «βεβαίως και έχουν μιλήσει η μικρή με την μαμά της. Είναι το στήριγμα η μια της άλλης. Το δέσιμό τους είναι το κάτι άλλο. Έχουν περάσει απίστευτα πράγματα μαζί. Καταλαβαίνετε πως είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί χωρίς πατέρα στην ουσία. Η κόρη μου είναι πατέρας και μάνα».

Προφυλακισμένο με την κατηγορία της προμήθειας, κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, το γνωστό μοντέλο εξακολουθεί να μιλά για εκείνον τον άνδρα από το παρελθόν της, που όπως ισχυρίστηκε στις Αρχές, είναι αυτός που την παγίδευσε.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν ο πατέρας και ο νομικός της εκπρόσωπος, ακόμη και όταν η κατηγορούμενη συνελήφθη, ο άνδρας που κατονόμασε στις Αρχές φέρεται να τις άσκησε πιέσεις μέσω τρίτων, προκειμένου να ομολογήσει ότι τα 35γραμμάρια κοκαΐνης που βρέθηκαν στο όχημά της, είναι δικά της!

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη, μίλησε ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Αλέξης Κούγιας, κάνοντας αναφορές στον ζάμπλουτο άνδρα από το παρελθόν της καλλονής, αλλά και «αυτόκλητους δικηγόρους» που εμφανίστηκαν, επιδιώκοντας ενεργό ρόλο στην διαδικασία.

Παρακολουθείστε την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1: