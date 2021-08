Κόσμος

Αφγανιστάν: Νεκρή η πεζοναύτης που είχε αγκαλιά το ξυπόλυτο παιδί

Ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Μια φωτογραφία που αποτύπωνε τη ανθρωπιά και την στοργή.

Ο λόγος για την 23χρονη Νικόλ Τζι, Αμερικανίδα πεζοναύτη που πρόσφερε την αγκαλιά της σε ένα ξυπόλυτο παιδί από το Αγφανιστάν στη σκιά ενός σπιτιού στην Καμπούλ.

Πρόκειται για την τελευταία φωτογραφία που ανήρτησε η λοχίας των πεζοναυτών στον λογαριασμό της στο Instagram λίγες μέρες πριν το μακελειό από την επίθεση του καμικάζι του ISIS στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Μάλιστα την είχε συνοδεύει με το σχόλιο: «Λατρεύω τη δουλειά μου»…

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ η Νικόλ Τζι συμπεριλαμβάνεται στους Αμερικανούς που έχασαν την ζωή τους από την έκρηξη. Να σημειωθεί ότι στην φωτογραφία με το παιδάκι έκαναν like 120.000 χρήστες του Instagram.

Η πεζοναύτης είχε πάει στην Καμπούλ προκειμένου να συμβάλει στην επιχείρηση εκκένωσης και να βοηθήσει γυναίκες και παιδιά που κατάφεραν να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα αεροπλάνα της. Ουδείς γνωρίζει τι έχει απογίνει το παιδί της φωτογραφίας.

Η λοχίας Τζι είχε διακριθεί κατά την εκπαίδευσή της ως πεζοναύτης, αποφοιτώντας με έναν από τους υψηλότερους βαθμούς. Οι συγγενείς της μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την αδικοχαμένη πεζοναύτη. Κάνουν λόγο για ένα άτομο «με αυτοπεποίθηση, έξυπνο, δυνατό, γεμάτο ζωντάνια», φιλική προς τους άλλους και τρυφερή, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.

«Δείχνει πως ακόμη και μέσα στον πανικό και τη σύγχυση βρήκαν πολλοί το χρόνο να παρηγορήσουν και να ενθαρρύνουν τις οικογένειες στο αεροδρόμιο», είναι το σχόλιο των «New York Times».

Ονειρό της ήταν να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και κάνει παιδιά, αλλά η επίθεση αυτοκτονίας της έκοψε το νήμα της ζωής.

