Κοινωνία

Πειραιάς: Ανατροπή βυτιοφόρου με επικίνδυνο φορτίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Δραπετσώνας

Σήμερα στις 5:50 τα ξημερώματα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς 25 τόνων ασφαλτικού υλικού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί, στην περιφερειακή της Δραπετσώνας, με κατεύθυνση προς Πειραιά ακριβώς μετά την έξοδο του πρώτου τούνελ.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφριά, ενώ υπήρξαν σημαντικές υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Το παχύρευστο και επικίνδυνο υλικό διέρρευσε στο οδόστρωμα και στα φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων, γεγονός που ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής σε απόλυτο συντονισμό με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και με τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων καθώς και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος προκειμένου να διαχειριστούν το συμβάν.

Έπειτα από το συμβάν διακόπηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Δραπετσώνας όπου επιχειρούν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τους αναδόχους συντήρησης του οδικού δικτύου και την αρμόδια εταιρεία διαχείρισης προκυπτόντων αποβλήτων “Polyeco ΑΕ“, προκειμένου τα απόβλητα να μεταφερθούν με ασφάλεια και να επεξεργαστούν με σύννομο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Ταυτόχρονα το επικίνδυνο υλικό θα απομακρυνθεί και από τα φρεάτια ομβρίων υδάτων για να αποκατασταθεί το σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας του οδικού δικτύου, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το υλικό να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Παράλληλα με γνώμονα την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, θα γίνει αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και τοποθέτηση νέου αντιολισθηρού οδοστρώματος.

Επισημαίνεται πως τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Λεωφόρος Δραπετσώνας να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία αύριο Τρίτη 31 Αυγούστου.

Η ανακοινωση της ΓΑΔΑ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος (αποκομιδή επικίνδυνου χύδην φορτίου, ασφαλτικές-χωματουργικές εργασίες), κατόπιν τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή βυτιοφόρου οχήματος, επί της Περιφερειακής Δραπετσώνας (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου), στο ύψος της εξόδου της σήραγγας Κερατσινίου, που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή ποσότητας υγρής ασφάλτου στο οδόστρωμα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Δραπετσώνας (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου), καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από την 06:15΄ ώρα της Δευτέρας 30/8/2021 μέχρι και την Τετάρτη 1/9/2021.



Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

• Για τα κινούμενα προς Πειραιά οχήματα:Παράπλευρη Λ. Δημοκρατίας ή Ακτή Ιωνίας - δεξιά Μπουμπουλίνας - αριστερά Σπετσών - δεξιά Παλαιολόγου - αριστερά Κοντοπούλου - δεξιά Λ. Γρ. Λαμπράκη - δεξιά Μιχαληνού - δεξιά είσοδος Λ. Ανδρέα Παπανδρέου.

• Για τα κινούμενα προς Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου οχήματα: Ακτή Ηετιώνεια -δεξιά πρώτη έξοδος του “cut & cover” προς Δραπετσώνα - αριστερά Κοντοπούλου - δεξιά Παλαιολόγου - αριστερά Σπετσών - αριστερά Λ. Ανδρέα Παπανδρέου.





Ειδήσεις σήμερα:

Τρεις ιερείς συλλειτούργησαν στην κηδεία της μητέρας τους! (εικόνες)

Κορονοϊός - ΕΕ: “Μπλόκο” σε ανεμβολίαστους ταξιδιώτες

Αφγανιστάν: Νεκρή η πεζοναύτης που είχε αγκαλιά το ξυπόλυτο παιδί