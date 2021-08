Κόσμος

Μενέντεζ: Να φύγει από την Κύπρο και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης

Συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ

Με το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄ τίμησε τη Δευτέρα το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, τον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος τόνισε πως στόχος του είναι να δει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, στη διάρκεια ομιλίας του, πως μέσα από τη δράση και την πολιτική του, ο κ. Μενέντεζ έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, ανά τον κόσμο.

Η απονομή του παράσημου έγινε στη διάρκεια τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, νυν και πρώην μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μέλη του διπλωματικού Σώματος, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι κομμάτων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο Γερουσιαστής Μενέντεζ έχει απαιτήσει την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, μέσα από μια βιώσιμη και διαρκή λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του Γερουσιαστή Μενέντεζ στην προώθηση της στρατηγικής, εταιρικής σχέσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ καθώς και τον καθοριστικό του ρόλο στην προώθηση του East Med Act, του αμερικανικού νόμου για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην αντιφώνησή του, ο Αμερικανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ τόνισε ότι νοιώθει ιδιαίτερη τιμή για το ό,τι του απονεμήθηκε το παράσημο, και δήλωσε περήφανος που είναι φίλος της Κύπρου.

Είπε ακόμη ότι οι απειλές κατά της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν σημαντικές, κάνοντας αναφορά στις προσπάθειες του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για διχοτόμηση της Κύπρου.

«Είναι λάθος, είναι κακό για όλους τους Κύπριους και είναι κακό για την περιοχή», υπογράμμισε ο κ. Μενέντεζ. Στόχος μου, είπε, είναι να δω και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο.

