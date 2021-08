Κοινωνία

Μορφοβούνι - Μπαλταδώρος: αποκαλυπτήρια μνημείου για τον πιλότο (βίντεο)

Συγκίνηση στις εκδηλώσεις για τον αδικοχαμένο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Σμηναγού (Ι) Γεώργιου Μπαλταδώρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, όταν το μονοθέσιο αεροσκάφος Μ2000-5 της 114 Πτέρυγας Μάχης / 331 Μοίρας προσέκρουσε στη θάλασσα, σε απόσταση εννέα ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Σκύρου, στις 12 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν χθες κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων μνήμης προς τιμήν του ηρωικού πιλότου, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μορφοβούνι Καρδίτσας.

Προηγουμένως τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Γιάννη Μπάρδη, με δαπάνη του Δήμου και με τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 34χρονος πιλότος στέκει πλέον στην είσοδο του Μορφοβουνίου, του αγαπημένου του χωριού, δίπλα σε ένα Mirage F1.

Παρόντες και εμφανώς συγκινημένοι η σύζυγος και τα δυο τους παιδιά αλλά και οι γονείς του Γιώργου Μπαλταδώρου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της στρατιωτικής ηγεσίας, της περιφέρειας Θεσσαλίας και πλήθους πολιτών.

Στις εκδηλώσεις μνήμης παρέστησαν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Καρδίτσας, Γεώργιος Κωτσός, ως εκπρόσωπος της Βουλής, ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη της οικογένειας, αντιπροσωπείες αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, τοπικές πολιτειακές και θρησκευτικές Αρχές και πλήθος κόσμου.

Πηγή: thessaliatv.gr





