Παιδιά γλίτωσαν από τους Ταλιμπάν και δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια

Ευρωπαίος Δήμαρχος κάνει έκκληση για δωρεά οργάνων, ώστε να σωθούν τα παιδιά που υποδέχθηκε και φιλοξενεί στην πόλη του εδώ και μερικές ημέρες.

Ο δήμαρχος μιας πολωνικής πόλης έκανε έκκληση σήμερα στους δωρητές οργάνων, ζητώντας να βρεθεί νέο ήπαρ για δύο μικρά αγόρια που απεγκλωβίστηκαν από το Αφγανιστάν αλλά έπαθαν πολύ σοβαρή δηλητηρίαση όταν κατανάλωσαν μανιτάρια στο κέντρο υποδοχής προσφύγων όπου διαμένουν, κοντά στη Βαρσοβία.

«Συγκλονιστήκαμε όλοι όταν μάθαμε για τη δηλητηρίαση από μανιτάρια», έγραψε στο Facebook ο Αρτούρ Τουσίνσκι, ο δήμαρχος της Πόντκοβα Λέσνα, όπου βρίσκεται το κέντρο αυτό.

Ο Τουσίνσκι είπε ότι τα παιδιά, τα οποία νοσηλεύονται προς το παρόν σε νοσοκομείο της Βαρσοβίας, θα χρειαστούν μεταμόσχευση ήπατος και έκανε έκκληση να βρεθούν δωρητές. Διέψευσε επίσης τις πληροφορίες ότι τα αγόρια έφαγαν άγρια μανιτάρια επειδή πεινούσαν. «Στο κέντρο μοιράζονται γεύματα τρεις φορές την ημέρα», διαβεβαίωσε.

Μετά την άφιξη των Αφγανών στο κέντρο υποδοχής προσφύγων ο δήμαρχος οργάνωσε μια εκστρατεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης και άλλων αντικειμένων ειδικά για τα παιδιά.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο OKO.press, ο πατέρας των παιδιών, που ήταν λογιστής, εργάστηκε για πολλά χρόνια για τον βρετανικό στρατό. Η 12μελής οικογένειά του απομακρύνθηκε από το Αφγανιστάν από τον πολωνικό στρατό, κατόπιν αιτήματος της Βρετανίας. Η οικογένεια έφτασε στη Βαρσοβία την περασμένη Δευτέρα.

Τα δύο αγόρια είναι ηλικίας 6 και 8 ετών. Η 17χρονη αδελφή τους δηλητηριάστηκε επίσης, αλλά η κατάστασή της βελτιώνεται.

«Οι εργαζόμενοι στα κέντρα φιλοξενίας αλλοδαπών θα ενημερώσουν τους Αφγανούς πολίτες να μην καταναλώνουν προϊόντα άγνωστης προέλευσης», ανακοίνωσε ο Γιάκουμπ Ντούτζιακ, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών που διαχειρίζεται αυτά τα κέντρα.

Συνολικά πέντε άτομα ζήτησαν ιατρική βοήθεια γιατί είχαν ενοχλήσεις στο στομάχι, όμως αρχικά δεν είπαν ότι είχαν φάει μανιτάρια.

Η Πολωνία ολοκλήρωσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν την περασμένη εβδομάδα, αφού απομάκρυνε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από την Καμπούλ. Οι περισσότεροι από αυτούς θα παραμείνουν στην Πολωνία αφού ολοκληρωθεί το διάστημα υποχρεωτικής καραντίνας. Κάποιοι άλλοι απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια του πολωνικού στρατού κατόπιν αιτήματος άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

