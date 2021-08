Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ - Προκριματικά: οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

Με ποιες ομάδες ενδέχεται να διασταυρωθεί η “επίσημη αγαπημένη”. Μάθετε τα γκρουπ δυναμικότητας. Πότε θα γίνει η κλήρωση.

Σήμερα Τρίτη, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, γίνεται η κλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπασκετ.

H εθνική μπάσκετ των ανδρών έχει τοποθετηθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας βάσει του FIBA Ranking μαζί με τις Ιταλία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βάσει του συστήματος διεξαγωγής της κλήρωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα κληρωθεί στον όμιλο των προκριματικών μαζί με μία ομάδα από το 3ο, μία από το 6ο και μία από το 7ο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι 32 ομάδες των προκριματικών της Ευρώπης θα διεκδικήσουν τα 12 εισιτήρια για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία θα διεξαχθεί το 2023 σε Φιλιππίνες, Ινδονησία και Ιαπωνία.

Ο δρόμος για την πρόκριση περιλαμβάνει έξι «παράθυρα» προκριματικών αγώνων, που θα διαρκέσουν συνολικά 15 μήνες, στις γεωγραφικές περιοχές της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας/Ωκεανίας και φυσικά της Ευρώπης.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο "Patrick Baumann House of Basketball" και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

Ισπανία, Σλοβενία, Γαλλία, Σερβία Ιταλία, Λιθουανία, Ελλάδα, Γερμανία Τσεχία, Πολωνία, Ρωσία, Τουρκία Κροατία, Μαυροβούνιο, Λετονία, Ουκρανία Φινλανδία, Γεωργία, Βέλγιο, Ουγγαρία Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Ολλανδία Ισλανδία, Εσθονία, Βουλγαρία, Λευκορωσία Βόρεια Μακεδονία, Σουηδία, Πορτογαλία, Σλοβακία