Κοινωνία

Σεισμός στην Κόρινθο, αισθητός στην Αττική

Αναστάτωση τη νύχτα από την σεισμική δόνηση που ταρακούνησε και την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:06. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 19 χλμ ανατολικά/νοτιοανατολικά της πόλης της Κορίνθου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλους έγραψε σχετικά με τον σεισμό στην Κόρινθο: «ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ! Στις 12.06, επιφανειακός, προκαταρκτικό μέγεθος 4,2 και επίκεντρο περίπου 20 χλμ ανατολικά της Κορίνθου (επίλυση από Παν/μιο Αθηνών). Αισθητός και στην Αττική».





«Επιφανειακή σεισμική δόνηση μεγέθους 4.1 Ρίχτερ κατεγράφη στις 12:06 μετά τα μεσάνυχτα. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 56 χλμ. ΔΝΔ των Αθηνών και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χλμ. ΑΝΑ της πόλης της Κορίνθου σε εστιακό βαθος 14,5», έγραψε ο Γεράσιμος Χουλιάρας.

