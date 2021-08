Αθλητικά

US Open – Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον 2ο γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από μία συγκλονιστική αναμέτρηση, σχεδόν πέντε ωρών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Άντι Μάρεϊ.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε δυο φορές από σετ που βρισκόταν πίσω και μετά από συγκλονιστική μάχη που κράτησε σχεδόν πέντε ώρες, ξεπέρασε το εμπόδιο του Άντι Μάρεϊ, για να πάρει το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του US Open.

Μετά από τέσσερις ώρες και 48 λεπτά αγώνα, ο 23χρονος Έλληνας επικράτησε του Βρετανού αντιπάλου του με 2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3, 6-4 και στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αντριάν Μαναρινό.



Ο Τσιτσιπάς πανηγύρισε την 3η πρόκρισή του στον 2ο γύρο του US Open, στην 4η παρουσία του στη διοργάνωση. Μόνο το 2019 απέτυχε να κερδίσει στην πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη (ήττα από τον Αντρέι Ρούμπλεφ).

Stefanos survives.



???? @steftsitsipas overcomes a brave Andy Murray 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 to advance at the #USOpen pic.twitter.com/kj8hK1Btcf

— ATP Tour (@atptour) August 30, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ την Τρίτη

Σεισμός στην Κόρινθο, αισθητός στην Αττική

Καιρός: Καταιγίδες και βοριάδες την Τρίτη