Αφγανιστάν: Αποχώρησαν οι Αμερικανοί στρατιώτες – Πανηγυρίζουν οι Ταλιμπάν

Οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με τους Ταλιμπάν αν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. «Εκατοντάδες» Αμερικανοί πολίτες εγκλωβισμένοι στη χώρα.



Σφοδρά πυρά όπλων ακούστηκαν στην Καμπούλ αργά το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, αφού επιβεβαιώθηκε η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανών στρατιωτικών από το Αφγανιστάν έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη άκουσαν πυρά από διαφορετικές θέσεις υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν και μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος να ανταλλάσσουν συγχαρητήρια σε σημεία ελέγχου στη λεγόμενη πράσινη ζώνη.

Ταλιμπάν: «Γράψαμε ιστορία»

«Γράψαμε ιστορία», πανηγύρισε αξιωματούχος των Ταλιμπάν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι οι τελευταίοι αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν από το Αφγανιστάν έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου.

«Γράψαμε για άλλη μια φορά ιστορία. Τα είκοσι χρόνια κατοχής του Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ και το NATO τέλειωσαν απόψε», ανέφερε μέσω Twitter ο Ανάς Χακάνι, στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος. «Είμαι πολύ ευτυχής έπειτα από είκοσι χρόνια τζιχάντ (σ.σ. ‘ιερού πολέμου’), θυσιών και δυσκολιών, που έχω την ικανοποίηση να βλέπω αυτές τις ιστορικές στιγμές».

Οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με τους Ταλιμπάν αν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να «συνεργαστούν» με τους Ταλιμπάν, αλλά με την αναγκαία προϋπόθεση πως θα «τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», δήλωσε χθες Δευτέρα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, μερικές ώρες μετά την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανών στρατιωτικών από το Αφγανιστάν, ανακοινώνοντας παράλληλα το κλείσιμο της διπλωματικής αποστολής στην Καμπούλ και τη μεταφορά της λειτουργίας της στη Ντόχα.

«Κάθε βήμα που θα κάνουμε δεν θα βασίζεται στο τι λέει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά στο τι κάνει για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», επέμεινε ο κ. Μπλίνκεν, προειδοποιώντας το νέο καθεστώς πως πρέπει να «κερδίσει», να δείξει πως «αξίζει» νομιμοποίηση και υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα. «Οι Ταλιμπάν θέλουν νομιμοποίηση και διεθνή υποστήριξη. Το μήνυμά μας είναι πως τη νομιμοποίηση και την υποστήριξη πρέπει να την αξίζεις», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη διπλωματική τους παρουσία στο Αφγανιστάν και μετέφεραν την επιχειρησιακή λειτουργία της στην πρεσβεία τους στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, επιβεβαίωσε, επικαλούμενος το «αβέβαιο περιβάλλον ασφαλείας και την πολιτική κατάσταση» στη χώρα.

Η «νέα διπλωματική αποστολή» θα διαθέτει «νέα ομάδα», με επικεφαλής τον Ίαν Μακάρι, ως χθες δεύτερο τη τάξει στην αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ. «Θα χρησιμοποιήσουμε το πόστο στη Ντόχα για να διεξαγάγουμε τη διπλωματία μας ως προς το Αφγανιστάν», ιδίως για τη συνδρομή στους Αμερικανούς που έχουν μείνει στη χώρα, την ανθρωπιστική βοήθεια και τον διάλογο με τους Ταλιμπάν, εξήγησε.

Η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να «βοηθά» Αμερικανούς που θέλουν να φύγουν από το Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ, σημείωσε. Πρόκειται για 100 ως 200 ανθρώπους, κατ’ αυτόν. Άλλοι 6.000 απομακρύνθηκαν από την αφγανική επικράτεια αφότου στήθηκε αερογέφυρα, τη 14η Αυγούστου, μέχρι χθες.

Αγνοώντας τις ερωτήσεις που φώναζαν δημοσιογράφοι, ο κ. Μπλίνκεν είπε πως άνοιξε «νέο κεφάλαιο στη δέσμευση της Αμερικής στο Αφγανιστάν», στο οποίο θα πρωταγωνιστεί «η διπλωματία μας». «Θα συνεχίσουμε τις ασταμάτητες προσπάθειές μας να βοηθήσουμε Αμερικανούς, αλλοδαπούς και Αφγανούς να φύγουν, εάν το επιλέξουν», πιθανόν οδικώς, ανέφερε. Η διαδικασία πάντως «δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση πως θα είναι εύκολη η γρήγορη», συμπλήρωσε.

«Εκατοντάδες» πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη στη χώρα

«Εκατοντάδες» πολίτες των ΗΠΑ παραμένουν στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανών στρατιωτικών, αναγνώρισε ο στρατηγός Κένεθ Μακένζι, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM), μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Μακένζι, κανένας πολίτης των ΗΠΑ δεν κατάφερε να φθάσει στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστεί στις τελευταίες στρατιωτικές πτήσεις που αναχωρούσαν χθες από την Καμπούλ. Ο ανώτατος αξιωματικός είπε πως πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον θα καταφέρει να απομακρύνει τους πολίτες των ΗΠΑ που έμειναν πίσω. Πρόκειται για «λίγες εκατοντάδες» ανθρώπους, ανέφερε. «Θα διαπραγματευτούμε επίσης πολύ σκληρά, πολύ επιθετικά, για να φύγουν αφγανοί εταίροι μας», πρόσθεσε ο στρατηγός Μακένζι. «Η στρατιωτική φάση αυτής της επιχείρησης ολοκληρώθηκε. Τώρα αρχίζει η διπλωματική συνέχεια της», διευκρίνισε. Επιβεβαίωσε ότι «όλοι οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν πλέον αποχωρήσει από το Αφγανιστάν. Μπορώ να το πω αυτό με 100% βεβαιότητα».

