Ο Αμβρόσιος έβγαλε ψεκαστήρι με “φάρμακο κατά του κορονοϊού” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1για το περιστατικό ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος αποχώρησε εκνευρισμένος από την εκκλησία.

Ένταση επικράτησε την Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στη δυτική Αχαΐα όταν ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων, Αμβρόσιος, έβγαλε ένα ψεκαστήρι, υποστηρίζοντας πως περιέχει το «φάρμακο κατά του κορονοϊού».



Το περιστατικό σημειώθηκε κατά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων, Αμβρόσιος έβγαλε ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και ξεκίνησε να ψεκάζει τους πιστούς λέγοντας πως πρόκειται για το φάρμακο «για τις αμαρτίες και για τον κορονοϊό».

Στην εκκλησία, βρισκόταν και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος. Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» όταν είδε την κίνηση του κ. Αμβρόσιου αισθάνθηκε προσβολή, φώναξε «ντροπή», και αποχώρησε από τον ιερό ναό, εκνευρισμένος, όπως παραδέχτηκε.

«Κάποιοι επιμένουν σε απόψεις που παραπέμπουν στον Μεσαίωνα», τόνισε ο κ. Μπονάνος σημειώνοντας, πως είναι «είναι προσβολή στον αυτοσεβασμό σου αυτά τα πράγματα».

